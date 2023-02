Hispania y Océano, que a la fecha ya no existen, fueron las empresas que lo cobijaron laboralmente. Carlos recorría casa por casa, en las oficinas o en la calle, al contado o al crédito. Eran libros de cocina, repostería, enciclopedia y otros. “Así me solventé toda la vida, esas veces se vendía bien, inclusive pude comprarme mi casita. La gente compraba libros esas veces de la década de los 90”, recuerda.

Entendió que no podía seguir así y tras mejorar el periodo de la pandemia, Carlos compró una combi con el objetivo de revenderla y conseguir dinero. Entonces, allí surgió una idea: “Padrino, ¿por qué no vendes libros en esto”, le dijo su ahijado.

“Tuve una parálisis facial en el mes de junio, en plena pandemia, precisamente me afectó el no salir a vender a la calle y encerrado los dos años en casa eran terribles”, relata.

Tras la pandemia las cosas se pusieron difíciles, no sólo por el tema económico, sino porque Carlos, quien trabaja junto con su esposa, no podía salir de su hogar. Allí, encerrado, tras un cuadro de nervios, sufrió una parálisis facial que le implicó importantes gastos médicos y por supuesto mucho tiempo de recuperación.

El rechazo

Pero como toda historia, ésta tiene su parte negativa. Al estacionarse en distintos lugares, sectores como comerciantes y radiotaxistas mostraron su rechazo. Incluso, estos últimos días la Alcaldía a través de la Guardia Municipal lo obligó a retirarse de la avenida Arce, donde se estaciona todos los sábados de 3 a 6 de la tarde.

“Se choca con el problema de que a todas las partes a donde vamos hay gente que no quiere, no sé si es por envidia, porque no hago competencia a nadie. Por ejemplo, fui a Achumani, ahí las caseras del mercado, junto con toda la directiva, salieron a retirarme y yo estaba en la avenida, me retiré”, indica.

Lo mismo le pasó cuando se estacionó al frente del Hipermaxi de Miraflores, pues los radiotaxistas lo retiraron. La historia se repitió la tarde de este sábado en la avenida Arce, cuando los guardias municipales le exigieron que se vaya porque “los vecinos lo pidieron”.

“Yo les dije: ‘A mí me retiran, pero qué hay de la gente que está vendiendo acá barbijos, ropa usada, venden todo tipo de cosas y no los retiran’, y me responden que ‘ellos son agremiados’, pero yo soy asociado a la Cámara Boliviana del Libro, yo soy completamente legal”, refiere el librero, quien reclama porque además su rubro es educativo.