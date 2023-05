La obra que dura 45 minutos, aproximadamente, muestra a cuatro sujetos que no pueden salir de ese depósito, no pueden recibir la luz y el calor del sol, casi no tienen comida y el agua poco a poco se les acaba. Interactúan entre ellas, cuentan sus historias, algunas quieren salir, pero no saben qué es lo que les esperan afuera, entonces la tensión se agudiza.

La obra fue escrita por el dramaturgo Julio Benitez, quien además la dirigió y ahora podrá ser observada y admirada por el público paceño.