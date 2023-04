Después de cinco años de espera, el público boliviano podrá reencontrarse con los integrantes del grupo finlandés The Rasmus. La banda está adelantando el festejo de sus 30 años y promocionando su último disco, Rise.

La Paz será una de las paradas de su gira latinoamericana. El recital está programado para el 24 de mayo y será en el salón Fábula (Av. Costanera, entre 33 y 34 de Cota Cota). Las entradas ya se pueden comprar en Rockmanía (centro comercial V Centenario, avenida 6 de Agosto y J. J. Pérez), centro comercial La Chiwiña (Av. Montenegro), Rock Skateshop (Av. Julio Patiño #1366) y mediante el portal Todotix. El costo para esta etapa de preventa es 800, 700, 500 y 300 bolivianos. Los nuevos precios se anunciarán después.

El vocalista de la banda, Lauri Ylönen, conversó con Página Siete sobre sus experiencias con el público boliviano, su anterior visita a La Paz y los proyectos de la banda a futuro.

¿Cómo cambió The Rasmus en estos casi 30 años?

Reconozco que fue una carrera muy larga y sí hubo bastantes cambios. Tienes que recordar que comenzamos como un grupo de colegio, cuando éramos adolescentes de 14, 15 años.

En ese tiempo nuestro ritmo estaba influenciado por lo que escuchábamos como Metallica, Nirvana, bandas de las que éramos fans. Si nos escuchabas, captabas eso.

Y ahora ya tenemos 10 discos. Hemos crecido en diferentes direcciones, especialmente en el sonido. Pero creo que el alma de The Rasmus, nuestro ADN si quieres, se mantiene. Podemos considerar que lo que pasa es que atravesamos por diferentes capítulos, siempre avanzando.

¿Cuál es su perspectiva del público boliviano? ¿Cómo vio el país en su primera visita?

Tenemos memorias muy gratas de nuestra visita a La Paz. Fue muy interesante, la gran altitud hizo que preparásemos el concierto de una manera particular, especialmente para mí, que tenía que cantar, y tuve que prepararme.

Por suerte tuvimos la oportunidad de pasear por dos días por la ciudad. Aprovechamos el tiempo para comprar souvenirs creado por los artesanos. Todo fue muy especial, muy colorido, muy exótico para nosotros.

Y eso es lo espectacular de nuestro trabajo. El conocer nuevos lugares e interactuar con una gente tan emotiva y tan rockera como lo son ustedes.

¿Cuando comenzaron, alguna vez se imaginaron que tocarían en lugares tan alejados de su país como Bolivia?

(Risas) Claro que no. En ese punto de mi vida mis ambiciones eran más limitadas.

Recuerdo que charlaba con mis compañeros y construíamos nuestros castillos en las nubes, el tocar en Helsinki, la capital de Finlandia, nos parecía el logro más importante en nuestras carreras. No mirábamos más allá de unos cinco años.

Nunca soñábamos con llegar a Latinoamérica, menos aún que lo haríamos con 30 años de trayectoria. Pero, creo que inconscientemente planeábamos salir de la fronteras. Por algo escogimos cantar en inglés, un idioma universal.

¿Qué sorpresas van a traer al concierto en La Paz?

Tenemos varias cosas que compartir con ustedes. Lo principal es presentar a la nueva integrante de nuestro grupo, la guitarrista Emilia Suhonen.

Ella está con nosotros desde hace casi dos años. Es una música muy talentosa y también una persona muy, muy divertida, con gran presencia en el escenario.

Estoy seguro que ustedes estarán muy emocionados en conocerla, tanto como ella a ustedes, porque es una persona muy genuina y con los pies en la tierra. Tenemos, además, un gran repertorio, pensado especialmente para esta gira.

¿Qué canciones lo forman? ¿Con nuevas o puro clásicos?

Obviamente que vamos a estrenar los temas de Rise. Pero también hemos trabajado en un repertorio que incluye al menos una canción de cada uno de nuestros discos.

Lo que sí puedo adelantar es que uno de los platos fuertes es un cover. En 1995, en Finlandia, interpretamos el tema de las películas de Los Cazafantasmas (Ghostbusters en inglés).

Es curioso el éxito que tuvo entre nuestros seguidores. Cuando la tocamos por primera vez fue algo improvisado. Nos gustaba la música y la letra, especialmente porque los estribillos nos permite interactuar con el público. Así que, desde entonces, siempre hay un momento en los conciertos en los que canto “¿Who you gonna call? (¿A quién vas a llamar?”, la gente responden “Ghostbusters! (¡Cazafantasmas!). Es muy divertido para todos.

Mencionó que la música de The Rasmus cambió en estos años. ¿En qué sentido?

Digamos que es algo difícil de explicar. Como dije, nuestro ADN continúa. Tocamos lo que denomino como tristeza positiva (positive sadness en inglés).

Es melancólica, pero siempre con un núcleo de esperanza. Es una combinación, siempre me interesó y es algo que siempre considero al escribir.

Lo que sí cambió es el sonido. Hemos experimentado y probado con diferentes elementos en cada disco.

¿ De qué hablan sus canciones? ¿En qué piensa cuando compone y escribe la letra?

No quiero sonar presuntuoso, pero siempre quise trabajar pensando en que soy la voz de, no quiero decir desadaptadox, pero sí de aquellos que son algo extraños, fuera del común de la sociedad. Como yo, la verdad.

Pero al mismo tiempo quiero que sean temas divertidos. La vida es muy corta y si no la aprovechas y te diviertes, es un desperdicio horrible.

Pero también es una búsqueda constante. Como In the shadows, seguimos buscando un algo en la oscuridad. Podemos decir que me siento incompleto, sino no voy tras algo nuevo.

¿En que proyectos se encuentra actualmente?

Estamos ya planificando el nuevo disco. La siguiente semana viajaré a Nashville (Estados Unidos) para comenzar a escribir. Tengo muchas ideas en mi cabeza que tengo que plasmarla.

Obviamente en mayo me enfocaré en la gira latinoamericana que comienza en México. Pero una vez que termine, es momento de sentarme frente a la hoja en blanco y trabajar.

Confieso que es la parte que más me gusta del proceso creativo: el explorar nuevas temáticas, evaluar versos... es muy emocionante, porque el resultado siempre es un misterio.

¿Cómo es el proceso creativo en la banda?

Soy el responsable de la mayor parte de la escritura. Pero tenemos canciones que desarrollamos en conjunto. Por ejemplo el tema In the shadows nació como un acorde improvisado en un concierto.

Esa melodía se quedó en mi cabeza y comencé a desarrollarla hasta terminar con la pieza.

A veces las ideas me vienen cuando estoy caminando en la calle. Entonces registro la idea en mi celular y luego en casa la trabajo en profundidad.

O en ocasiones que estoy practicando con la guitarra se me ocurre experimentar con acordes que dan paso a una nueva melodía, lo que puede salir rápido o hasta 10 años después, como pasó con el tema Black Roses.

¿ Cómo definiría a la música que crea The Rasmus?

Más allá de lo que mencioné, la tristeza positiva, puedo decir que somos, en el concepto más básico, una banda de rock.

Pero, como siempre, la realidad general no es tan simple. Hemos experimentado con otros géneros y terminamos aplicando en las canciones elementos de la música electrónica y pop.

En otras ocasiones nos damos cuenta que tenemos que descargar nuestro enojo en los riffts más duros. En otras, nos domina la melodía más armónica y reflexiva que podamos sacar de las teclas de un piano.

The Rasmus es una banda con diferentes matices, por lo que recomiendo no tratar de encasillarnos mucho.

¿Qué le gusta escuchar en su tiempo libre?

Tengo un gusto muy ecléctico. Generalmente me gusta descubrir qué es lo que está ocurriendo en el mundo de la música, tanto de mi país como del resto del planeta.

Por eso suelo recurrir a las listas de reproducción de las plataformas como Spotify. Eso me permite escuchar de todo un poco y lo hago en varios momentos, como cuando hago ejercicio, como correr.

Encuentro ritmos que me gustan mucho, otros que me interesan pero que no llegan realmente a conectar conmigo. Obviamente, también encuentro artistas y piezas que no me gustan para nada, pero la sorpresa es uno de los elementos más importantes en esos momentos.

Claro que también escucho piezas que no suelen estar en listas comerciales, aquellas obras más under que hay que buscar.

¿Qué composiciones del grupo consideraría que son imperdibles en un concierto de The Rasmus, aparte del cover de Ghostbusters?

¡Huy! Es una pregunta difícil. Creo que podría incluir In the shadows, que compuse hace unos 20 años; Jezebel, que forma parte de nuestro último álbum y que tuvo una muy buena recepción en Europa; First day of my life, Black Roses, son algunos de los temas que alistamos que me vienen ahora a la mente.

La experiencia me enseñó que en Latinoamérica y Bolivia son mucho más rockeros que en otros lugares del planeta, por alguna razón que no descubrí.

Eso es lo que vivimos cuando actuamos en 2018: el público boliviano es muy rockero y con ellos vamos a patear traseros con la lista de temas que hemos preparado para ustedes.