Llega a Bolivia “Ripper” Owens, vocalista de Judas Priest

Tim “Ripper” Owens, mundialmente conocido por haberse desempeñado como vocalista del grupo de rock británico Judas Priest, actuará en Bolivia entre el 5 y 7 de julio próximos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

En Santa Cruz se presentará el 5, en Cochabamba, el 6 y el 7 de julio estará en La Paz. Para conseguir información sobre los recitales, los interesados deben llamar al número de WhatsApp 72087407.

Owens es un reconocido vocalista de heavy metal que cantó con varias bandas, entre otras KK’s Priest, Spirits of Fire and the Three Tremors.

Comenzó su carrera musical como cantante de Brainicide, una banda de thrash metal con sede en su ciudad natal de Akron, Ohio. Antes de unirse a Judas Priest en 1996, Owens lideró una banda llamada Winter’s Bane, con la que grabó un álbum llamado Heart of a Killer en 1993.