De Javicho Soria a Nata Calpurnia, pasando por Chichi Kim, Pablo Osorio y Yumi Roca, los principales exponentes de la comedia stand up (monólogo en vivo) del país, mostrarán sus rutinas durante cuatro noches. Esta juntucha será en Santa Cruz entre el 8 y 11 de marzo.

“El stand up es un formato de comedia que va creciendo a pasos agigantados en el país. Cuando inauguramos el club (La Tuja) lo hicimos el año 2021 y pedimos a los amigos standaperos de todo el país que subieran a este nuevo escenario. Fue un éxito. Ahora queremos replicar este evento para mantener este espíritu de juntarnos y hacer comedia, con la idea de llegar a un nuevo público que aún no conoce este formato que nosotros disfrutamos y cada vez más el público cruceño”, explicó el humorista Ariel Vargas, organizador de La Juntucha.

Serán 32 comediantes, quienes principalmente vienen de las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, además de algunos representantes de otros departamentos del país.

“La programación está hecha de tal forma que no solo nos reiremos todos, sino que los asistentes también conocerán muchas características de los lugares de donde provienen los invitados. Esto se debe a que una de las principales características de este estilo de humor es que creamos nuestras rutinas con base en nuestras experiencias y nuestros orígenes”, agregó Calpurnia, una de las organizadoras y también participante.

El evento comenzará mañana en la noche. Cada jornada tendrá ocho artistas que se subirán por turnos al escenario del Paraninfo Universitario Humberto Parada Caro (calle Junín, 151). Las entradas tienen un precio de 50 y 70 bolivianos, dependiendo del lugar. Se las puede adquirir llamando al número 76042836.

No es la primera versión de la juntucha. Esta ya se realizó hace dos años, también en Santa Cruz. Fue en La Tuja, donde actuaron los comediantes, por lo que el número de participantes fue menor del de ahora.

Calpurnia indicó que a partir de 2023 se pretende organizar el evento de forma anual. “Estamos en una época en donde este estilo de humor ya logró establecerse entre el público boliviano. Cada año llega con una nueva generación de artistas, muchos de ellos alumnos de los anteriores, como Javicho Soria, quienes introdujeron este tipo de trabajo”, añadió.

También se está viendo la posibilidad de hacer que las siguientes juntuchas se realicen en otras ciudades. “Parte del objetivo de la juntucha es la alfabetización en stand up: saber que este básicamente consiste en que una persona generalmente dotado de un micrófono cuenta chistes a una audiencia, estos pueden ser en clave testimonial, como si le hubieran ocurrido a sí mismo. Dicho así suena horrible, tal como explicar un chiste, por eso es mejor animarse a ir a un show y vivir la experiencia. No sabes lo que es hacer el amor hasta que lo haces, no sabes lo que es el stand up hasta que vas a uno”, indicó Saúl Montaño.

En la primera noche actuarán Fer Camacho, Matole, Ricardo Rada, José Carlos Robs, Max Lin, Rafa Canedo, Ale Medrano y Javicho Soria.