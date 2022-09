Los fans de Daddy Yankee se ingenian para tener boletos

Promete ser uno de los grandes conciertos del año y la respuesta del público lo garantiza: de las 40.000 entradas disponibles hasta ayer se vendieron 30.000. Por eso los seguidores del reguetonero Daddy Yankee acuden a las redes sociales para encontrar la manera de conseguir el boleto.

Uno de los mecanismos más comunes es el de solicitar donaciones a los amigos de redes sociales. La idea es ir pidiendo montos bajos, entre 2 y 10 bolivianos, para así ir acumulando hasta llegar al precio deseado.

“Tengo 3.794 amigos en Facebook, entre reales y perfiles falsos. Si me depositan de a 2 Bs entre todos o por lo menos la mitad de la lista de amigos, me ayudan a conseguir para mi entrada al concierto de Daddy Yankee, es un sueño poder ir. Solamente son 2 Bs. No los van a hacer ni rico ni pobre”, es uno de los mensajes que se viralizaron en Facebook.

Otros se asemejan a los pedidos de compra por parte de los vendedores ambulantes en vehículos públicos: “Hoy no vengo a robarte el teléfono, sino a pedirte tu ayuda”.

Este tipo de acciones fueron tanto cuestionadas como compartidas por los internautas, que incluso ya están haciendo memes sobre la situación. Mientras tanto los organizadores del recital, Betag y Bizarro Live Entertaiment, no se manifestaron.

Lo que sí informaron es que, hasta ayer, ya se agotaron los boletos para tres de las siete áreas del espectáculo: Curva, Preferencia y General. Quedan los sectores Campo a 700 bolivianos, Súper VIP a 1.600 y Pit Legendario a 2.800.

Los boletos se compran mediante el portal www.ticketeg.com.bo, los bancos Fassil, Ganadero y BCP; las cadenas de farmacias Farmacorp y Chávez. El recital se realizará el 24 de septiembre en Santa Cruz.