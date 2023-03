Ya no son “tan niños” como los conocimos en 2019, cuando inundaron las redes sociales con sus canciones latinoamericanas con cierto acento francés, pues no podía ser de otra manera ya que esa es su lengua materna. Ya crecieron, Isaac tiene 15 años y Nora 11, sin embargo aún conservan esa dulzura en sus rostros, esas voces angelicales y la capacidad para transmitir un sinfín de emociones con cada una de sus melodías. Su padre, Nicolás (49), es el guía en este sueño que inició hace unos años y hoy ya es una realidad, pues están en medio de su segunda gira por Latinoamérica. “Nos sentimos en un mejor ambiente cuando cantamos en otra lengua (que no es el francés), cuando cantamos en español”, dice Nora, quien ya está junto a su hermano y su padre en Santa Cruz de la Sierra, listos para brindar un concierto y luego trasladarse a La Paz, donde se presentarán este sábado 25 de marzo a las 17:00 en el centro cultural Barranco. En esta entrevista exclusiva con Página Siete contaron cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, sus canciones favoritas, los artistas que los inspiraron y otros detalles de su vida personal.

P7.- ¿De dónde nace la idea de crear un grupo musical y que además es familiar? Nicolás.- Todo empezó cuando Isaac tenía alrededor de 7 u 8 años. En nuestra casa hay unos instrumentos de música, porque soy un músico aficionado, e Isaac quería tocar con una trompeta y me propuse acompañarle y ayudarle a iniciar ese camino de la música; y Nora tenía tres o cuatro años, para mí era demasiado pequeña para empezar en la música, pero ella quería, absolutamente, participar en nuestros talleres musicales, así que empezó a cantar y pues Nora cantando, Isaac soplando en una trompeta y yo tocando la guitarra fue el principio de nuestra banda familiar, la base de la formación.

P7.- ¿Cómo surgió la idea de publicar sus videos en internet? Nicolás.- Estando con la mamá, para nosotros era un poco gracioso ver a los niños cantar y tocar, nos gustaba mucho las voces y la manera de tocar, así que empezamos a grabar para guardar recuerdos. Yo empecé a compartirlo en Twitter y en Facebook y no tenía muchos contactos, pero creo que con la mamá ya estábamos muy orgullosos y para nosotros era muy divertido, así que decidimos hacer una página en Facebook para compartir nuestra música, todo empezó así y tuvimos bastante éxito antes de tocar música latina, porque tocábamos clásicos de jazz, pero cuando subimos el video de “Veinte años, la Habana - Cuba”, todo cambió en nuestra historia.

P7.- ¿Cómo aprendieron el idioma español? Nora.- En nuestra familia no tenemos a nadie que hable español y aprendimos con una aplicación en una tableta y también cantando y viajando, por supuesto. P7.- ¿En qué año empiezan a cantar y a tocar; y en qué año lo hacen con música latina? Nicolás.- Era en 2015 o 2016, algo así que empezamos a tocar canciones juntos, en familia. Y la primera canción que Nora aprendió en español era el clásico cubano que se llama Lágrimas Negras, creo que tenía tres o cuatro años, no hablábamos español en esa época, también cantaba con errores y tenemos recuerdos de esa primera canción y fue muy gracioso, porque con su voz de niñita y con sus errores era muy gracioso. P7.- ¿Cómo se animaron a cantar las canciones en español latino, tomando en cuenta que su idioma materno es el francés? Nora.- No nos gusta tanto cantar en francés, porque nos sentimos un poco ridículos, nos sentimos en un mejor ambiente cuando cantamos en otra lengua, cuando cantamos en español, porque tocamos música latina, porque es más una pregunta de música que de idioma, pero nos encanta el idioma español, me encanta la “r”.

P7.- ¿Cuál fue la primera canción latina que ustedes cantaron? Nicolás.- La primera canción fue Lágrimas Negras y después de “Veinte Años”, nos dio muchas ganas de seguir descubriendo todas esas canciones latinas y hay una riqueza y una variedad inmensa, y como nos dimos cuenta que había tanta gente que les gustó nuestra versión de “20 Años” hemos seguido aprendiendo otras canciones latinas.

P7.- ¿Cuáles son sus canciones favoritas en idioma latino? Isaac.- De las canciones latinas es “Gracias a la Vida”. Nora.- A mí me encanta la canción de Mon Laferte, que se llama “Tu Falta de Querer”, y también “Hasta la raíz” de Natalia Lafurcade. P7.- Nicolás, ¿a usted le interesaba que sus hijos canten en el idioma español? Nicolás.- Creo que ya viene de nuestro amor para la música latina antes de querer hablar en español, y nuestro amor para la música latina es cantada en español y obviamente tuvimos que cantar en español porque nos gusta esa música y no queríamos traducir la letra, todo empezó así y después de cantar unas canciones en español nos dimos cuenta que tuvimos que aprender el idioma para entender la letra y también para comunicarnos con nuestro público, porque nuestro público está principalmente en América Latina y recibimos mensajes y comentarios en español y para entender, para contestar y todo tuvimos que aprender el idioma. De hecho, nunca hubiera podido pensar que yo y los niños podríamos hablar español y de verdad me emociona mucho de ver a los niños capaces de comunicar y hablar en español porque es una de las buenísimas consecuencias de la música, que no sólo te lleva a notas de música y canciones, sino te lleva a muchísimas cosas de cultura, de conocimiento, de descubrimiento, y en este caso de aprender un nuevo idioma. P7.- ¿Qué otros países conocieron en su gira? Nora.- En nuestras dos giras por el momento hemos visitado México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y estamos en Bolivia ahora. P7.- ¿Qué lugar o lugares les gustó más? Nora.- A mí me gustó mucho dos lugares, dos ciudades, Lima, me encanta Lima y también Río de Janeiro en Brasil. Isaac.- A mí también me gustó Río de Janeiro, pero también Arequipa en Perú, también la ciudad de México. P7.- ¿Qué es lo que más les gusta del mundo de la música en el que incursionaron? Nora.- A mí me encanta conocer a gente, hacer colaboraciones y dar conciertos, viajar. Isaac.- Me gusta hacer colaboraciones, viajar, descubrir nuevas cosas. Nicolás.- Les encanta hacer colaboraciones porque conocen a otros músicos y creo que para los niños es como una burbuja de respiración de por fin tocar con otros músicos, porque están creciendo y quizás están hartos de tocar con el padre (dice entre risas). A mí me encanta la música, pero también lo que me gusta mucho es el mundo de América Latina, es el ambiente, es la gente de América Latina y lo digo con toda mi sinceridad, creo que la gente de acá es bastante diferente a la gente de Europa. En Europa hay bastantes cosas bonitas y mucha gente muy amable y todo, pero no son las mismas relaciones, la misma manera de vivir que en América Latina, para mí, en América Latina hay un toque de más calidez, más cariño, es más fácil abrazar a la gente en América Latina, con más espontaneidad, con facilidad para hablar a personas que no te conozcan, cosas así que son muy agradables. El francés, si empiezas a hablar con alguien que no te conoce te da miedo y acá hay una forma de empatía que me gusta mucho y tenemos la suerte de tener un público que es genial, en nuestros conciertos nos sentimos tan bien acogidos y de verdad es un placer para nosotros de viajar y disfrutar de este ambiente.

P7.- ¿Cuáles son sus artistas favoritos? Nora.- Yo cambio de artistas favoritos todas las semanas, pero en este momento mis favoritas son Catalina de (la banda) Monsieur Periné, la banda colombiana; en pop sería Olivia Rodrigo. Isaac.- A mí me gusta mucho Mon Laferte, Natalia Lafurcade y un dueto mexicano que se llama “Daniel me estás matando”. Nicolás.- Me gusta también el grupo “Daniel me estás matando” porque son músicos increíbles y son muy graciosos. Y tuvimos la suerte de hacer una colaboración, hemos grabado el clásico cubano “Dos Gardenias” en México y son geniales, y tengo mucha admiración para Natalia Lafurcade, también tengo mucha admiración por Mon Laferte porque me encanta cómo canta y me gusta mucho el personaje.