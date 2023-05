“¡Bolivia, es tu turno de experimentar el Verdadero Metal! Prepárense para una vela inolvidable cuando el poderoso Manowar tome el escenario en La Paz, para un concierto exclusivo”. Con esas palabras, la legendaria banda estadounidense confirmó su llegada al país.

“Manowar se planteó nuevamente un reto: realizar el show más poderoso a 3.600 metros sobre el nivel del mar, marcando un nuevo hito en nuestra historia”, agregó el comunicado.

El concierto se realizará el martes 12 de septiembre en el Teatro al Aire Libre de La Paz. La empresa organizadora, La Manzana Producciones, informó que las entradas se comenzarán a vender a partir del jueves. El precio de los boletos en preventa es de 400 bolivianos en la sección general, 800 en la VIP y 1.200 en la llamada Manowarriors.

La agrupación es una de las grandes bandas del metal mundial y una de las pioneras en presentar discos enteros dedicados de forma exclusiva a la magia, la mitología y la historia.

Es, además, un grupo muy solicitado por los metatarsos bolivianos. “Durante muchos años se ha pedido que Manowar visite al país. Tienen fans muy dedicados que siguen cada gira que realizan. Por eso trabajamos para conseguir el show”, aseguró Daniel Ruiz de La Manzana Producciones.

“¡Manowarriros (nombre que se da a los fans de la banda) bolivianos, su fe y paciencia será recompensada!”, manifestó el bajista y líder del grupo, Joey De Maio, en un comunicado. “Prepárense para una actuación que será la más rápida, sonora y dura que se puedan imaginar”, agregó.

El grupo nació en Auburn, Nueva York (Estados Unidos), en 1980. Fue fundado por Joey DeMaio, Ross “the Boss” (el jefe) Friedman, Eric Adams y Donnie Hamzik. Grabaron su primer álbum Battle Hymns en 1982.

La temática de sus letras está inspirada por la hechicería y la mitología, especialmente la nórdica y la grecorromana, lanzando discos conceptuales como Sing of the Hammer (Signo del Martillo, en referencia a Mjölnir , el martillo de Thor), The revenge of Odysseus (La venganza de Odiseo) y Sons of Odin (Hijos de Odín), entre otros.

Es por eso que muchos seguidores los consideran como los padres del power metal, género también enfocado a este tipo de trabajos.

Una de las características del grupo es su atención a los detalles en la composición de cada pieza, las que obligan a los músicos a demostrar sus capacidades con los instrumentos y al vocalista Eric Adamss hacer gala de su amplio rango. Si bien son piezas de heavy metal, muchas incluyen elementos de la música académica e, incluso, llegaron a hacer versiones de canciones de la música clásica como Nessun dorma, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini.

Varias canciones se han convertido en himnos de la comunidad metalera del mundo, destacando entre ellas Dark Avenger, que cuenta con una narración recitada por Orson Welles; Kings of Metal y Blood of the Kings, temas que les hicieron ganar el títulos de Reyes del Metal; la balada Master of the Wind; Spirit Horse of the Cherokee que hace un homenaje al espíritu indomable y a los héroes de los pueblos originarios de Norteamérica, y Warriors of the World United.

Varios grupos más jóvenes realizan covers de ellas, tal y como hizo Therion con Thor (The Powerhead) o Warriors of the World United por las bandas Feuerschwanz y Barad Guldur.

Los escenarios de sus conciertos siempre cuentan con una escenografía elaborada. Por ejemplo, para la gira promocional del disco Sons of Odin armaron un drakkar (barco vikingo) del cual descendían los mismos dioses guerreros.

En 1984 superaron el récord Guinness de 126 dB, alcanzados por The Who en 1976, como el grupo musical con el sonido más potente. Posteriormente lo volvieron a superar en dos ocasiones. En 2008 dieron el concierto de heavy metal más largo de la historia, en Bulgaria, que duró cinco horas y diez minutos.

Hasta la fecha han vendido más de 30 millones de copias de sus 14 discos y sus presentaciones en eventos como el festival de Wakken (Alemania) son muy esperadas. Hoy promocionan su última producción, el EP The revenge of Odysseus.