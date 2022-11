$!Los hinchas recomiendan 10 golazos en la literatura, el cine y otras artes

“Lo interesante es que el número de producciones no se equipara a la pasión por el deporte. Parte del motivo es que son pasiones muy distintas en naturaleza: mientras que una cinta es resultado de una planificación cuidadosa, un partido es completamente impredecible”, aseguró Loayza.

Se trabajan en todos los géneros. Por ejemplo, Fuertes torna rápido en una cinta bélica y drama histórico; El partido de la oscuridad, un cómic de Álvaro Ruilova, de la colección Cuentos de cuculis, utiliza la pelota y jugadores para contar una historia de terror; Shaolin Soccer mezcla un partido con un torneo de artes marciales, al igual que The Green Street une a los hinchas con peleadores callejeros y Hooligans explora el fenómeno de las violentas barras bravas británicas.

De más éxito es Fuertes, estrenada en 2019 y dirigida por Óscar Salazar Crespo y Franco Traverso. Cuenta la historia de jugadores e hinchas del equipo The Strongest que se unieron a las fuerzas bolivianas en la Guerra del Chaco.

“Es muy chistoso, pero nos pasa como con otros países: nos gusta mucho el fútbol, pero realmente no somos muy buenos en él. Es quizá por eso que, si bien hay narrativa, esta es menor de lo que se podría esperar”, consideró el publicista, escritor e hincha Martín Díaz Meave.

Al ser un deporte universal, las producciones, libros y cómics provienen de los cinco continentes, de países tan diversos como Estados Unidos y Japón. Bolivia no es una excepción, aunque, paradójicamente, para el nivel de pasión que se tiene por el balompié, son muy pocos los productos culturales que le dedicaron.

“Escribimos, filmamos y contamos historias de lo que nos apasiona. Y el fútbol es algo que nos encanta a casi todos. No es de extrañar, entonces, que se hayan hecho películas y se escriban montones de libros en los cuales este deporte tenga un papel predominante”, aseguró el escritor, editor e hincha Willy Camacho.

Comedia • Ted Lazo es un entrenador de fútbol americano sin trabajo. Es contratado para entrenar a un equipo de fútbol soccer británico, pese a no tener experiencia. Está en la plataforma Amazon.

Una de las iniciativas futboleras de la editorial 3.600 fue Clásico literario. La obra reúne a 22 escritores nacionales: 11 hinchas de Bolívar y 11 de The Strongest. Cada uno escribió un cuento relacionado con el deporte en sí, con los clásicos paceños y los eventos que suceden a su alrededor y otros elementos que forman parte de la vida de los hinchas de los equipos.

Un ejemplo de uso del fútbol como elemento dramático en el cine lo dio José Campanella cuando dirigió el thriller argentino El secreto de sus ojos. Si bien los partidos no son elementos centrales en la trama acerca de la investigación de un crimen, es importante en momentos claves del desarrollo de la historia y su impacto en la sociedad argentina.

En Bend It Like Beckham, Jesminder “Jess” Bhamra (Parminder Nagra), una joven de origen indio, desafía las expectativas de su tradicional familia para poder jugar al fútbol -como lo hace su ídolo David Beckham- junto a su mejor amiga Juliette “Jules” Paxton (Keira Knightley). Lo que no espera es que descubrirá el romance en las canchas.