Los Loayza, una familia pico verde con la cinematografía en la sangre

Si bien en sus películas retrató todo el país, desde los precipicios de los Yungas hasta el glamur de la moda en Santa Cruz y la soledad del norte potosino, no hay duda de que los Loayza son paceños de pura cepa, con la cinematografía en la sangre.

No es una hipérbole. Bajo la marca de Alma Films, dos generaciones de esta familia han producido algunas de las películas más importantes del cine nacional. Esos logros se gestaron en la zona Sur de La Paz, una de las dos en las que Marcos Loayza sentó raíces.

“Yo soy paceño, chukuta pico verde”, asegura entre risas el patriarca de la familia. Marcos nació en la ciudad y vivió alternativamente en Sopocachi y en la zona Sur, con breves períodos en otras ciudades.

“Se puede decir que sólo conozco a profundidad dos barrios: Sopocachi y Calacoto. En toda mi vida he alternado entre ambos por diferentes períodos”, agrega.

Actualmente su cuartel general se encuentra en el mismo corazón de esa parte de la ciudad: la calle 21 de Calacoto. Desde allí se planifica el trabajo que lleva adelante con la complicidad de sus hijos.

Pero su vista no se limita a los bloques de San Miguel. Loayza siempre encuentra La Paz hermosa y llena de secretos dignos de ser investigados.

“Veo a la sede de Gobierno como un cofre de joyas. Ya de por sí, a primera vista, es bella. Pero es cuando la abres y comienzas a explorar su interior, es que descubres sus verdaderos tesoros”, cuenta.

Y la exploración es clave. “Tienes que sumergirte. Si no lo haces no encontrarás los misterios del Valle de las Ánimas, los rincones donde venden ropa, en qué mercados encuentras los mejores productos”.

Algunos de estos tesoros fueron explorados en sus cintas Cuestión de Fe, El corazón de Jesús y Averno. Esta última trabajada como una oda a la noche paceña, los mitos más arraigados y sus creadores: de Ricardo Jaimes Freyre y Jaime Saenz.

“No hay que olvidar que La Paz fue, durante décadas, la capital de los Andes. Es una ciudad muy cosmopolita y, por tanto, llena de historias interesantes”, considera.

La pasión por el cine es algo que lleva “desde siempre”, incluso cuando de niño correteaba por la plaza Abaroa. “Cuando uno es pequeño, tiene esos sueños imposibles: astronauta, piloto, estrella de rock... el mío siempre fue el de ser director de películas”.

No le fue fácil. La falta de espacios de formación y de oportunidades fue un reto. Pero poco a poco lo fue escalando. Comenzó joven haciendo videos. Todo cambió cuando consiguió una beca para estudiar en la Escuela de Cine de Santiago de los Baños, en Cuba.

“Ahí comenzó mi carrera. Empecé tabaleando con mis profesores y de ahí preparándome para hacer una película por mi cuenta. Pero siguió siendo complicado, ya que teníamos que luchar por la Ley del Cine, conseguir financiamiento, lograr distribuir las cintas. Hacer cine es una empresa muy esforzada”, sostiene.

Actualmente cuenta con la ayuda de sus tres hijos: Santiago, Alejandro y Julián. Todos ellos heredaron la pasión por el séptimo arte de su padre y ahora se abren camino.

Casi se podría decir que es algo predestinado: “Cuando te apasiona algo, lo transmites a quienes te rodean. Nunca fue mi intención que siguieran mis pasos. Pero, al final, no me extraña, ya que ellos estuvieron siempre rodeados de cine”.

Era una tradición ver cine y televisión juntos. No importaba el género o, incluso la calidad intrínseca de las obras.

Así, Marcos recuerda que entre ver obras maestras como El Padrino se tenía que someter a la “tiranía de Los Simpsons” de los domingos o al humor crudo de Jackass durante la adolescencia de los chicos.

Tras cada sesión, seguía la discusión y análisis de lo visto. Esto generó varias objeciones, ya que todos los Loayza tienen sus preferencias.

Algo que continúa en la actualidad. “Ahora que son viejos, me salgo para que no me salpique la sangre”. Esto es porque todos están involucrados en las producciones de Alma Films y todos tienen algo que decir.

“Cada uno aporta de acuerdo con su especialidad. Santiago es el productor, quien nos permite ver lo que es posible o no, pero sin alejarse del proceso creativo. Alejandro es el director y fotógrafo, mientras que Julián -que en realidad es economista y no está tan metido en el proceso creativo- nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra”, explica Marcos.

De esta manera todos colaboran en los productos de la empresa: consultoría de guiones, asesoría de producción, spots comerciales, series televisivas y películas.

Ahora Marcos es un “abuelo cinematográfico” muy orgulloso, ya que su primer “nieto” se ha convertido en un éxito en el exterior. Utama, dirigida por Alejandro, ya obtuvo una veintena de premios internacionales antes de su estreno comercial en Bolivia.

Este triunfo hace que, durante los últimos meses, los tres retoños se encuentren desperdigados por el mundo. Ya sea acompañando la proyección en algún festival o negociando su estreno comercial.

Mientras tanto, Marcos continúa trabajando en su siguiente proyecto. “Tenemos planes que se realizan en mediano a largo plazo, tanto en conjunto como de forma individual” .