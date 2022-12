Los vestigios arquitectónicos de la colonia y la república van desapareciendo con el tiempo. La culpa no es sólo de la Municipalidad, sino también del gobierno central, que no tiene intenciones de cuidar un pasado arquitectónico que, para él, representa a una oprobiosa “república”. Baste mencionar que para construir la Casa Grande del Pueblo y el nuevo Palacio Legislativo arrasó varias edificaciones patrimoniales, no sólo restándole a la Sede de gobierno caserones antiguos, sino además echando abajo la armonía urbana del casco viejo.

La ciudad maravilla, cosmopolita, crisol de identidades desde épocas remotas, va perdiendo su riqueza arquitectónica por la negligencia de su misma gente que no la sabe proteger.