El jurado

Está compuesto por cuatro personas que calificarán los platillos en la Lucha de Caseras: dos son figuras públicas, un chef especializado y una persona de a pie.

Se determinó combinar este jurado porque cada uno de ellos tendrá una percepción diferente. Mientras el chef evaluará el corte, la cocción y la forma de elaborar el plato, la persona de a pie apreciará más el sabor y el emplatado. Todo ello está pensado en el marco de la transparencia y sin dejar de lado la esencia de lo popular.

Los conductores

Para este programa se convocó a conductores de renombre, entre los que se destaca Rayssa Arias Moreno, la famosa exconductora del programa Sipiripi, con 27 años de trayectoria, y quien se siente feliz al ser parte de este proyecto.

“Esta es una lucha de caseras que está impactando a todos. Cuando me llamaron para hacerme la propuesta yo me enamoré de la idea, es un proyecto muy ambicioso de RTP, dirigido a un público maravilloso, un público que quería ver algo nuestro. Esto es como mirarnos al espejo, porque es nuestra identidad, nuestra realidad y son nuestras tradiciones, nuestra cultura, es saber de dónde venimos y me encanta el tema de la comida, a mí me encanta la cocina y lo que produce nuestra tierra”, dijo la conductora.