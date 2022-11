El cantautor Luis Rico presentó ayer su libro Testimonios con guitarra en el marco de la feria de editoriales independientes Enjambre de Libros. Este fin de semana termina el evento con varias actividades culturales.

“El texto es básicamente la historia de Bolivia contada y cantada. Es la historia que he vivido. No soy periodista, no soy político, pero viví eventos importantes y compartí con figuras de la talla de Gladys Moreno, por ejemplo. Todo eso lo registré mediante mis ojos de artista”, indicó el músico potosino.

El artista destacó que con el libro se puede “leer y escuchar las canciones”. “Eso facilita la comprensión de lo narrado”.

Durante el acto, que se llevó a cabo en los salones del Centro Cultural de España en La Paz (avenida Camacho, #1448), Rico también interpretó algunas canciones como Chacarera de las matemáticas y La canción del chocolate. Ambas piezas son parte de un disco a la niñez en el que está trabajando actualmente.

“La idea del disco nace con la canción Mi barrio y mi escuela, parte de un proyecto que presenté al Ministerio de Culturas. Propuse que, frente a las marchas del magisterio, deberíamos incentivar la educación por parte de los trabajadores de los barrios.”, recordó el autor.

Tendrá 10 canciones, la mayoría de ellas con contenido pedagógico como Las coplas de las verduras, que explica los beneficios y características de varios alimentos.

Enjambre de Libros cuenta con la participación de 34 feriantes en el patio del Centro Cultural de España. La feria independiente de la producción intelectual es de ingreso gratuito y cuenta con talleres de formación, charlas magistrales y espacios de encuentro entre los actores editoriales en Bolivia.

Paola Bacherer, impulsora de la actividad, dijo en el acto de inauguración que “es necesario trabajar en la capacitación de la industria del libro, presentando experiencias de otros países que sirven como ejemplos a seguir e incluso mejorar”.

El evento concluirá hoy con actividades presenciales en el auditorio y mediateca. El ingreso a todas las tareas es gratuito y los horarios son de 11:00 a 20:00 horas.