Lupo gana premio con el genio de efectos de la Casa de Papel

Junto con su colega Pedro de Diego, quien fue responsable de los efectos especiales en La casa de papel y Reanimator 3, el boliviano Fernando Lupo ganó el premio a los Mejores Efectos especiales en el festival de Fantastik Granollers de España. Ambos trabajaron en el cortometraje Luna.

“Este premio es importante porque augura un buen futuro para la película, ya que recién inició su recorrido por los festivales y valida el trabajo que realizamos con De Diego durante seis meses”, dijo Lupo.

Luna es un cortometraje de factoría española. Fue producido por la empresa Lacima producciones, también responsable del largometraje documental El año del descubrimiento, que ganó el Goya en dos categorías: Mejor Documental y Mejor Montaje, entre otros reconocimientos importantes.

Escrita y dirigida por Daniel M. Caneiro, es una obra de terror en la que lo sobrenatural se une a lo psicológico. La trama gira en torno a un depredador que acecha en un parque de diversiones. En una noche de luna llena encuentra a su presa... quizá.

“Es un trabajo en el que se asumen distintos tipos de terror. Obviamente está el psicológico, el del cazador en un ambiente en el que, supuestamente, uno se siente seguro. Y está el sobrenatural, que es en el que entramos De Diego y yo”, aclaró Lupo.

Es que Luna es, principalmente, una historia de hombres lobo. El especialista paceño fue uno de los responsables de diseñar al monstruo y de animar la transformación de un ser humano en una bestia híbrida, entre otros elementos de la cinta.

Para ello colaboró estrechamente con De Diego, de quien se considera admirador. “Él fue el responsable de la parte física: el maquillaje, el diseño de las prótesis –como los colmillos, parte del hocico– y de la sangre. Yo me encargué de la animación, iluminación y pulir varios detalles en posproducción”, contó el especialista nacional.

La tarea fue especial porque la cinta se trabajó en la primera salida de la pandemia, a finales de 2020. Eso fue en España. En Bolivia, Fernando seguía encerrado, por lo que tuvo que participar a distancia.

La tecnología permitió seguir adelante y sin problemas en el trabajo. En el sitio de filmación, Fernando contó con un asistente atento a cualquier necesidad.

Se realizó una conexión con los equipos de tal forma que Fernando veía lo mismo que el director durante la filmación.

Eso le permitió hacer modificaciones de acuerdo con las necesidades de la historia. “Los técnicos de efectos especiales somos la mano derecha de los directores. Es nuestra responsabilidad lograr que la visión que tiene se haga realidad”, agregó.

Es que su trabajo no se limita en crear hombres lobo o iluminar los ojos del monstruo. También es el responsable de “limpiar” la imagen de la escena.

“No hay película que no tenga efecto especial. Son pequeñas cosas, como asegurarte que cuando en la escena aparezca una computadora o un celular, el espectador vea lo que es necesario que esté. Eliminamos marcas que no deben estar y que por accidente se colaron, mejoramos la iluminación y el color... Ayudamos a que la audiencia se fije en lo importante de la trama y no en el reloj digital del soldado romano”, explicó.

Nacido en La Paz en 1979, Lupo es ingeniero de sistemas y especialista en animación 3D. Trabajó en las cintas Muralla, Engaño a primera vista, Pseudo, Santa Clara, Malpartida, Luna y las series La entrega y Encuentros cercanos del tercer tipo Amended.