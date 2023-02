Para atraer clientes en el negocio o en algún servicio que ofrece para generar ganancias, las mesas del martes de ch’alla deben incluir ahora un elemento indispensable: billetitos de Alasita, pueden ser dólares, bolivianos o euros en miniatura. Todo depende de los creyentes.

“No creía en estas cosas, pero mi mamá me enseñó que siempre se debe hacer una ofrenda en la tienda. Desde que hacemos este ritual, nos va muy bien. No me quejo”, contó Greis, dueña de una tienda de disfraces de la avenida Illampu.

Relató que para realizar esta ofrenda ya tiene una casera que prepara todos los años la mesa para su familia. “Le tengo fe a ella”, indicó la mujer y añadió que para hoy ya tiene lista su mesa para la Pachamama.

Margarita Quispe de la tienda tres -que se encuentra en la calle de las Brujas-, contó que la mesa para el martes de ch’alla siempre debe incluir billetitos de Alasita. “Es símbolo para que no falte dinero en el hogar”, indicó.

Aseguró que esos billetitos sí pueden ser sahumados, pero no quemados. “Después de haber ch’allado con canela, azúcar y vino dulce, deben ir a la billetera o a la cartera”, dijo.

Además de los billetitos de Alasita, los misterios y las lanas de colores son otras de las características de las mesa de ch’alla para Carnaval. “Por lo general, la mesa que se prepara en agosto es para la Pachamama y lleva todo blanco para atraer, entre otras cosas, la salud, pero la del Carnaval es multicolor”, explicó y contó que por eso también se lleva dulces de colores para atraer la buena suerte y el dinero.

“Hay dulces con diferentes diseños de automóviles, tiendas, negocios e incluso con empresas”, indicó Margarita, quien pertenece a la tercera generación de su familia.

Esta mesa también tiene hierbas como la k’oa, copal, palo santo, grasa de llama y la mixtura, además incluye los polvos mágicos que tiene cada una de las chifleras del sector.

Es importante -también- colocar el sullito de llama, como parte de la ofrenda que se le hace “al Tío” siempre se debe poner este insumo porque es el que protege de los problemas, de las peleas y de las envidias.

Margarita resaltó que estas mesas son buscadas por los choferes de taxis, propietarios de tiendas y de empresas.

Los costos de las mesas del martes de ch’alla oscilan entre los 30 y 1.800 bolivianos.

“Hay variedad de mesas. Los que buscan una empresa grande, colocan un sullu grande que cuesta 500, 800, 1.000 y 1.800 bolivianos”.

Afirmó que la gente no debe olvidar de realizar esta práctica ancestral en Carnaval. “Los caseros ya saben que se pone esta mesa para ofrendar al Tío”.

“Con esta mesa no se pide salud. Hay que pedir plata, trabajo, suerte, más clientes, eso hay que pedir”, dijo la mujer que vende estas mesas desde hace más de 30 años en su tienda que lleva el nombre de Margarita.

Otros también “ponen sus mesas para pagar sus deudas”, agregó doña Margarita.

Añadió que esta ofrenda se da a las 6:00, cuando amanece el día porque trae y representa un buen augurio.

“Esta mesa se puede realizar todos los días de Carnaval hasta el Domingo de Tentación”, indicó la mujer, quien aseguró que esta ofrenda se debe realizar con mucha fe para que todos los deseos se puedan cumplir.