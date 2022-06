Molestia e incertidumbre por la cancelación del concierto de Nodal en La Paz

Otros se enfocaron en recordar los incidentes en Santa Cruz que causaron la molestia del cantante mexicano debido a que hubo personas que le lanzaron hielo.

“Yo estuve leyendo los comentarios en las noticias relacionadas al artista y es lamentable la falta de respeto y la ignorancia con la cual el público se refiere a Christian Nodal. Incluso pasó algo en Santa Cruz que hizo que el artista pidiera respeto... ¿Así somos los bolivianos, tan mal público y tan malos recepcionistas de un extranjero? ¡Qué Vergüenza!”, apuntó un internauta.

Durante su concierto en Santa Cruz, Nodal hizo una breve pausa para reclamar al público. “Sáquenlos y páguenle su boleto. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando”.

Mientras que otros usuarios de redes sociales arremetieron contra la dirigencia del Club The Strongest, ya que la disquera JG Music indicó en un comunicado que la suspensión del concierto se debía a un “incumplimiento de contrato”.

“Qué grave está situación, al parecer hay intereses económicos muy personales y que inducen a vernos muy mal como país, al final saldrá la verdad”, escribió uno de los internautas. Otra persona especuló: “Crespo del tigre es un M..., toda la plata del evento se lo quería embolsillar. Y no es la primera vez q hace incumplimiento de contrato ya pasó con otros eventos”.

Según informó el periodista Jhon Arandia en su cuenta en redes sociales, el empresario Emilio Velásquez anunció una reprogramación del concierto de Nodal, ya que el avión que traslada al artista no habría tenido la acreditación de altura para aterrizar en La Paz.