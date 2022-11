Montero expone la obra creada en pandemia

El 21 de marzo de 2020 se ordenó el confinamiento para evitar la propagación del coronavirus en Bolivia. Desde ese día, la vida ingresa a un periodo de suspensión, aislamiento social e incertidumbre nunca antes experimentado. La vida se detiene. Pero para artistas como Lourdes Montero representó una nueva oportunidad para crear su obra.

El resultado es la muestra Hipótesis sobre el futuro. Está formada por piezas producidas durante la cuarentena.

“Una voz amiga me confrontó con lo inesperado: ‘¿No te parece maravilloso este tiempo? Puedes pasar todo el día encerrada en el taller’. Con ese impulso, descubrí que frente al torno no hay pánico, no hay miedo, solo silencio. En ese momento, rebelarse frente a la incertidumbre del futuro era completamente inútil”, recordó la artista.

“He aquí la sorpresa, el giro, lo imprevisto. El tiempo suspendido es una bendición. La mente agradece el sosiego, la pausa de la aceleración y el furor de nuestras vidas. Poco a poco, asumimos la señal de que un cambio radical es necesario. Y la arcilla es generosa, va transmitiendo esas ideas”, agregó la ceramista cruceña, que trabaja en La Paz desde 1994.

La muestra se inaugurará hoy en la Galería Crearte ( Montenegro, edificio San Miguel Arcángel, 727, San Miguel). Estará abierta hasta el 13 de diciembre.