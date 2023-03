Saratoga llega a La Paz para festejar su 30 aniversario. Su líder y fundador Niko Del Hierro conversó con Página Siete sobre el grupo y el recital.

El concierto es el 7 de marzo en el Salón Fantasio (Colón esq. Camacho). Las entradas están a la venta en Black Diamond Entertainment, ★ Rockstar Barber Tattoo Shop, La Manzana y Zombie Burger a 250 bolivianos.

¿Cómo se relaciona con el público boliviano?

Hace unos cuantos años que no nos vemos (2015), pero les aseguro que la experiencia en Bolivia siempre es buena. Nos encanta viajar, especialmente cuando nos reciben tan bien.

¿Cuando comenzó Saratoga, pensaba que terminaría recorriendo todo el mundo?

No. Cuando comienzas, incluso con toda la emoción del chaval que eras, con una de estas cosas lo menos que esperas es que terminarás actuando en tantos escenarios.

¿Qué diferencia hay entre el Saratoga 1992 y el actual?

No mucha. Es el mundo el que ha cambiado, por lo que el sonido es mejor gracias a la tecnología, pero nosotros seguimos con la misma pasión.

¿Qué música toca Saratoga?

Hay dos tipos de música: la buena y la mala... y espero que estemos en la segunda (risas). La verdad es que la etiqueta es lo de menos. Sí, somos una banda metalera, pero de qué tipo... eso no nos importa.

¿Sobre qué canta Saratoga?

Sobre varios temas, especialmente lo que pasa en la cotidianidad, desde el amor (hasta) lo mal que está la cosa.

¿Tiene planeado sacar un disco durante la gira?

Ahora mismo no. Acabamos de lanzar el XXX por el 30 aniversario y uno en vivo. Pero estamos con mucho ajetreo porque estamos viajando por Latinoamérica y no nos da la vida. Yo creo que el siguiente año tendremos algo.

El negocio de la música cambió mucho, ¿cómo afectó a Saratoga? ¿Cómo se relacionan con el internet?

Evidentemente, las redes sociales tienen una brutal participación. Pero, la verdad del asunto es atraer gente a nuestros conciertos. Nosotros seguimos apegados al disco, pero eso no quiere decir que ignoramos a las redes sociales. Estamos presentes, pero también preparamos un álbum, que meditamos y estudiamos, y nos subimos al coche para recorrer la carretera.

¿Qué repertorio traerán?

Vamos a hacer un repaso musical por estas tres décadas. Ya sé que es difícil complacer a todos, siempre se nos queda alguna, pero trataremos de incluir la mayoría de los temas clave.

¿Qué tema no puede faltar?

Tienes piezas como Un perro traidor, Un maldito corazón y Lejos de tí. Para otras son Las puertas del cielo y otros nos piden No sufrir jamás por ti.

¿Por qué Saratoga?

Pues pusimos un montón de nombres y éste salió. Nos gustó porque además de era un portaaviones, una batalla, es ahora una banda de metal.

¿Cuál es su secreto para seguir vigentes?

Pues no sé. Siempre me pregunto lo mismo, especialmente cuando jalamos a nuevas generaciones y que se conviertan en un público tan fiel. No tocamos solo a los de nuestra generación, hay quienes ya tienen 60 años, otros 30 y hay los de 15 que se acaban de enganchar. Eso es lo que nos mantiene vivos.