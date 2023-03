Consultado sobre el porqué decidieron plasmar la vida de Tupac Katari, Llusco respondió que tras un análisis con los niños y la maestra consideraron positivo reconstruir la historia, pues son héroes indígenas de los cuales sus vidas no están muy visibilizadas.

Esta iniciativa no fue financiada por ninguna institución pública o privada, sino que se hizo posible gracias al esfuerzo de los padres que buscan que los niños en El Alto adquieran nuevas aptitudes respecto a la actuación; además, el Club Cómplices gestionó la participación de la actriz Susana Condori como maestra en los talleres y lograron una alianza con el espacio Waliki, para que sea el escenario de las prácticas.

Al respecto, la actriz Susana Condori expresó su satisfacción por haber instruido a los niños. Dijo que al principio fue difícil, sin embargo poco a poco se fue adecuando a la experiencia.

“Los niños han respondido muy bien. La experiencia me ha parecido una maravilla, de dar el conocimiento que uno ha tenido de tantos años, de aprender también, para mí no ha sido fácil adecuarme a cada papel, después ya lo he asimilado todo, ha sido muy bonito participar con los niños, la ternura”, refirió.

La actriz, que ya tiene 24 años de experiencia, indicó que es más fácil trabajar con niños que con adultos, ya que captan con mayor rapidez y facilidad.