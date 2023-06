Tras la sanción que prohíbe a la fraternidad Raymis participar de las actividades del Gran Poder por el periodo de un año, el bailarín que participa como inca Franco de la Cuenca aseguró que impugnará esa penalidad e identificó un sabotaje. “La aglomeración no la causamos nosotros sino la gente, por el cariño que nos tiene, y no tenemos la culpa nosotros. ¿Cómo quieren evadir eso? ¿Quieren que bote a la gente, quieren que empuje a la gente?”, refirió De la Cuenca y expresó que ellos lo único que hacen es responder a ese cariño del público.

También puede leer: Castigan a los incas del Gran Poder: la fraternidad fue suspendida por un año

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (ACFGP) indicó a Página Siete que la sanción a la fraternidad de los incas del Gran Poder se debe a que “causaron desorden, baches y no cumplieron con el atuendo” de la danza que interpretaron. En este sentido, De la Cuenca explicó que esa es la vestimenta de los incas y por lo tanto no incurrieron en ninguna infracción. “Es que ellos (la directiva ACFGP) están acostumbrados a ver gente con sotana, cuanto más tapados se vean, mejor. Pero, la indumentaria del inca lastimosamente es así, así es el diseño, hay historia y hay todo, pero lamentablemente esa gente no tiene conocimiento y cultura al respecto”, dijo.

Refirió que él y su compañero estaban vestidos de Atahualpa y Manco Cápac. Por otro lado, Paola Belmonte, quien es comunicadora social y una figura pública, llevaba puesto el traje de una ñusta Inca y otra joven protagonizaba a la reina inca Mama Quilla, y los adornos e indumentaria que usaron estaban acorde a los personajes. Sin embargo, De la Cuenca lamentó que eso no sea entendido por los organizadores, a quienes criticó de no valorar esta danza ni el esfuerzo que se puso para evitar que se pierda. “El año pasado, si no bailábamos nosotros esta danza no iba a existir, iba a ser Pujllay”, acotó. Franco de la Cuenca explicó que, “sin ánimo de lucro”, creó el bloque Nuevo Amanecer en el que bailaron más de 25 personas entre las que estaban extranjeros, lo que coadyuvó a que crezca la fraternidad y la misma festividad del Gran Poder, porque muchas personas aguardaban ver esta danza y a sus protagonistas.

También puede leer: Lanzan la Festividad del Gran Poder, prometen buena organización y esperan más visitantes que en 2022

¿Sabotaje? El bailarín identificó que hay personas detrás de esta determinación. Indicó que un dirigente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO) viajó en varias oportunidad a La Paz para evitar el ingreso de los incas a la entrada del Gran Poder sin siquiera ver previamente el vestuario que llevarían. “Vamos a impugnar, esto no se va a quedar así y no se van a salir con la suya, ya en carnavales se han salido con la suya, yo no he querido hacer nada, pero esta vez no lo voy a permitir, porque yo no estoy aquí solamente, está una fraternidad y lastimosamente están circulando muchas imágenes en contra mía y en contra de gente que nada tiene que ver en este asunto. Lastimosamente, por gente malintencionada, por gente mala que viene de parte de esta gente, se está denigrando a gente que fue invitada para hacer crecer esta danza”, protestó. Altercado Franco de la Cuenca explicó que durante la Entrada del Gran Poder 2023, tras haber salido de la zona del palco oficial, un hombre se le acercó “de forma prepotente” y le agarró del cuello para sacarse una fotografía, suceso que le causó un rasguño profundo en el cuello. “Lastimosamente no son las formas para pedir una foto, el respeto está ante todo. Yo, en mi defensa propia tuve que actuar. Imagínese que fuera un tipo homofóbico, que quiera agredirme o que me odia”, señaló. Pero, también sospecha que este acto fue planeado por algunas que quieren a los incas fuera esta y otras festividades.

Machismo Paola Belmonte, quien participó como invitada en esta fraternidad, lamentó la sanción impuesta a la fraternidad de los incas porque la participación de estos personajes, tanto en 2022 como este año, “fue bien recibida por la población paceña porque es una sociedad inclusiva”. Belmonte enfatizó en que Franco de la Cuenca y sus compañeros tienen un gran mérito porque revivieron esta danza. Dijo que antes sólo personas mayores estaban en esta fraternidad, sin embargo, a partir del año pasado la juventud se adhirió a esta fraternidad. Respecto a la forma de vestir, indicó que los trajes que ella y los demás incas llevaron era indumentaria de fantasía, así como la de otras fraternidades. “Lógicamente a mí me parece que aquí va la mirada machista y masculina que siempre tiene que medir todo y prohibir todo. Yo, en ningún momento he mostrado ni una nalga y ni un seno, que es lo que se acostumbra a ver en otras danzas como las figuras de las chinas, las caporales, ahí nadie dice nada. Si yo he mostrado algo ha sido mi abdomen, yo no sé si el abdomen es una parte erótica del cuerpo, estoy segura que no”, sostuvo Belmonte.

También puede leer: Incas del Gran Poder no bailarán en el Carnaval de Oruro y analizan denuncia contra presidente de la ACFO