“Nunca me preocupé por la etiqueta de lo que escribo”

En una ciudad portuaria asolada por una peste misteriosa, una mujer intenta descifrar por qué su mundo se desmorona. Ése es el argumento de Mugre Rosa, novela ganadora de los premios Sor Juana Inés de la Cruz y Bartolomé Hidalgo.

Su autora, la uruguaya Fernanda Trías, es una de las invitadas a la Feria Internacional del Libro de La Paz. Presentará la edición boliviana del libro, publicada por Mantis.

¿Cómo fue que Mugre Rosa se convirtió en una obra de Ciencia Ficción y terror?

Nunca me preocupé por la etiqueta de lo que estaba escribiendo. Lo que yo quería era justamente trabajar esa frontera: entre lo distópico y lo real. Quería que se sintiera casi como la realidad tal cual la conocemos, pero apenas desfasada, para generar el enrarecimiento que produce la lectura.

No me interesaba construir un mundo futurista, como hace maravillosamente bien Úrsula K Le Guin en El nombre del mundo es Bosque. Quería tratar de explorar los vínculos afectivos de la narradora de manera muy realista, como siempre he hecho.

Era consciente de que esto podía dar como resultado una novela que iba a sentirse un poco “a caballo” entre dos géneros y eso me gustó.

En una época trans y no binaria es un poco absurdo ceñirse a los géneros como si fueran compartimentos estancos. Creo que habría que romper con esas clasificaciones. El terror, para mí, es pensar qué parecido se está volviendo el mundo al de la novela.

¿Cómo surge la novela? ¿Se basó en hechos reales, fue una idea abstracta?

Todo lo que escribo surge de una conjunción de elementos que me interpelan y que se traducen en forma de obsesiones, sueños o pesadillas insistentes.

En este caso llevaba muchos años pensando en el cambio climático, en el Antropoceno y en cómo una crisis ambiental podría afectar nuestras vidas, y a eso se le sumó el tema de la maternidad, más presente desde que cumplí 40 años y me reafirmé en mi decisión de no tener hijos.

Sin embargo, a mi alrededor observaba muchos tipos de familias. ¿Cómo se deviene madre?, era la pregunta inicial.

Pero incluso más que el tema de la maternidad me interesaba el de los cuidados. Cuidar del otro, cuidar de uno mismo, cuidar del planeta.

¿Cuál es su temática preferida para escribir?

Algunos escritores se preguntan cómo ser contemporáneos, cómo escribir sobre cosas contemporáneas. A mí eso no me preocupa porque sé que no se puede ser otra cosa que inevitablemente contemporáneo. Todo lo que vivo, veo y leo está allí, con su potencial de convertirse en escritura.

En Mugre Rosa quería escribir una historia sobre la relación entre un niño que padeciera ese síndrome y una mujer que no fuera su madre biológica sino su cuidadora, y cómo ese vínculo con el niño iba mutando hasta transformarse y transformarla. Pero a medida que me internaba en la novela todos los otros sentidos fueron develándose. No fue algo calculado, pero como dice Cortázar: “El azar escribe muy bien”.