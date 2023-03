Rubén Vargas Portugal (1959-2015) fue poeta y periodista. Durante 39 años trabajó en distintos medios cubriendo las actividades culturales del país y analizando la literatura y el arte en general. Todo ese trabajo se reunió en Geografía inconclusa, una recopilación en dos tomos que se presentará el siguiente viernes.

“Con estas publicaciones cerramos este ciclo de difusión de la obra completa de Rubén Vargas. Es el resultado de un trabajo exhaustivo de revisión hemerográfica y de edición”, explicó Julián Vargas, hijo del poeta paceño.

En 2016 se reunió la poética completa del autor. En 2017 se lanzó un libro con todos los artículos sobre política que Vargas escribió a lo largo de su carrera.

Los tomos son publicados por la Editorial Plural y estarán a la venta desde el mismo viernes 10 de marzo. El costo de ambos ejemplares será 280 bolivianos.

Son dos tomos porque en total se recabaron más de 1.000 páginas de artículos periodísticos y ensayos, producidos entre 1976 y 2015, año en el que Vargas falleció. Los encargados de recolectar la información, desde 2016, fueron Vadik Barrón y Martín Zelaya. La transcriptora y editora fue Kurmi Soto.

“No es, precisamente, una recopilación de trabajos inéditos: todos salieron publicados en periódicos o revistas. Pero al mismo tiempo no son obras que estuvieran al alcance del público, ya que algunas salieron en títulos que sólo tuvieron un número, por ejemplo, o que no se reeditaron en los mismos medios”, agregó Julián.

A lo largo de su carrera, Vargas trabajó en diferentes medios: Presencia, La Razón, Pulso y Salamandra, entre otros. También colaboró con revistas especializadas de literatura, en las cuales publicó no sólo reportajes y notas, sino también ensayos. Entre los trabajos seleccionados se encuentra la tesis de Vargas. Titulada, precisamente Geografía inconclusa, es la pieza más larga de los dos tomos, de 10 páginas.

Asimismo, las notas de prensa diarias o semanales permiten al lector ver cómo el sector cultural del país fue cambiando a lo largo de casi cuatro décadas.

“Mientras realizaba la edición, Soto me indicó que el libro va más allá de reunir la obra completa de mi padre, también es un repaso a la historia del movimiento cultural de Bolivia en general y La Paz en particular. En las páginas se puede ver cómo fue cambiando la naturaleza de los eventos, las prioridades de los artistas y cómo se enfocó la gestión. No es algo que pensamos desde el inicio, pero es un beneficio muy especial”, indicó.

La presentación se realizará en el Espacio Patiño (Av. Ecuador, entre calles Quito y Rosendo Gutiérrez) a las 18:30.