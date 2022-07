Ortiz: “El Respira busca que valoremos nuestros artistas”

Carla Ortiz visitó La Paz como parte de sus correteos para ultimar los detalles del Respira Vol. 2, que se realizará el sábado 30 de julio en Santa Cruz. Al igual que el año pasado, este es un evento que busca visibilizar a las estrellas de la música nacional, desde los consagrados a los que recién están comenzando.

¿Desde cuándo viene planificando el Respira?

Es un sueño de largo aliento. Se podría decir que el primer paso se dio en 2019. Planeamos un concierto con los grupos más importantes del país.

El objetivo era descubrir cómo podíamos utilizar el poder y alcance de los artistas para ayudar a distintas causas.

Posteriormente conseguimos el apoyo de Billboard, pero nos dimos cuenta que no necesitábamos de una marca extranjera, sino crear una nuestra que permita darnos la mano y ayudar a nuestros artistas.

No fue fácil, ya que mucha gente me aseguraba que no se aceptaría en el país, que los políticos no se sumarían a una alfombra roja o verde.

Pero comencé a hablar con mis amigos y varios artistas, y me di cuenta de que los bolivianos somos fans de nuestros compatriotas, nos dimos cuenta que podíamos llevar a buen puerto este proyecto y hacerlo sostenible con el tiempo.

¿Cómo va esta segunda versión?

Ha crecido un montón. Tendremos casi el doble de diseñadores para la Alfombra verde y el doble de artistas en el escenario: cerca de 500 personas en el escenario.

Es algo muy especial para mí, que tuve que irme del país porque no encontraba oportunidades y ahora tengo la posibilidad de ayudar a mis colegas con un evento de esta magnitud.

El año pasado promocionó el Respira de la mano de Billboard Bolivia. ¿Por qué este año no?

Nosotros vamos a seguir trabajando con Billboard y muchas otras marcas. Pero siento que Bolivia necesita su propia identidad. Necesitamos una marca que no se va a ir y nos deje desamparados, necesitamos que el Respira tenga su propia autonomía.

El año pasado Respira buscó reforestar, ¿cuál es la causa de esta versión?

La marca Bolivia. El Respira busca que valoremos nuestros artistas, que ellos puedan actuar en los estadios y que éstos no solo sean para los que vienen de afuera.

Estoy harta que nuestras bandas solo se presenten en boliches, con entradas de 30 bolivianos. Se merecen mucho más.

¿Respira irá a otras ciudades?

Sí. Y en cada una será distinta. En La Paz, que es la siguiente, tendrá una modalidad diferente. Esto se debe tanto al clima como a las idiosincracias propias. También visitaremos Oruro y otras ciudades del país.