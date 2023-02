Competencia desleal

El sector hotelero tanto en Oruro como en Tarija denunciaron la competencia desleal que sufren, ya que plataformas como AirBNB, booking.com y otras similares entraron al mercado y propiciaron que particulares renten sus casas, departamentos, garzoniers y otros para los turistas sin pagar impuestos y otros tributos que deben realizar las empresas legalmente establecidas.

“La competencia desleal e ilegal que significan los alquileres temporales es un gran problema no sólo por la competencia que nos hacen y bajan los precios, sino también porque no están en ningún tipo de registro, no tributan nada, no pagan empleados, es un problema que tenemos y el Estado y los gobiernos departamental y municipal tienen que ver de regular”, indicó el expresidente de la Cámara Hotelera en Tarija, Daniel Beccar.

Hasta el momento no se conocen datos oficiales sobre estos establecimientos urbanos y rurales ni el movimiento económico que generan. “Está pasando fuera del radar”, agregó el expresidente a tiempo de señalar que estos lugares ahora incluso las publicidades lo hacen por redes sociales.

Similar postura mostró el presidente de la Cámara Hotelera de Oruro, Fernando Rodríguez, quien manifestó: “En relación a las casas que no cumplen las normativas, las leyes, son casas ilegales que abren en esta época, es una competencia desleal hacia el sector en vista de que todos los establecimientos cumplimos con las normas y generamos empleo, tributamos al Estado, en cambio estas casas ilegales que operan en esta época no registran, no dan las condiciones necesarias”.

Ambos entrevistados señalaron que están de acuerdo en que brinden el servicio de hospedaje a los visitantes, sin embargo pidieron que los registren y brinden les brinden seguridad.