Parton y Eminem ascendieron al Olimpo del Rock

Dolly Parton lideró un supergrupo en una conmovedora interpretación de Jolene y Eminem puso de pie a todo el público en la gala del Salón de la Fama del Rock and Roll el sábado, que integró el conjunto de leyendas más ecléctico en años.

A la reina del country y el rapero, se unieron el dúo de pop futurista Eurythmics, el baladista Lionel Richie, los británicos Duran Duran, la compositora Carly Simon y el dúo de Pat Benatar y Neil Giraldo.

“¡Ahora soy una estrella de rock!”, gritó Parton al subir al escenario. La mujer de 76 años había intentado declinar su candidatura al prestigioso honor porque no se sentía lo suficientemente rockera: “No entendí en ese momento que se trata de un poco más que eso”, dijo con su enorme sonrisa.

Eminem entregó viejos y nuevos éxitos, tras irrumpir en el escenario al ritmo de My Name Is. Invitó a Steven Tyler a interpretar Sing for the Moment, y Ed Sheeran hizo una aparición para cantar Thank You de Dido en Stan.

El rapero, actualmente de 50 años, se puso gafas para leer sus palabras de aceptación, en las que mencionó los obstáculos que superó, incluida una infancia problemática y su lucha contra las adicciones.

Pero dedicó la mayor parte de su discurso a agradecer a decenas de compañeros raperos. “Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño. Bueno, se necesitó todo un género y una cultura para criarme a mí”, dijo.