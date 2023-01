Origen De acuerdo con la web especializada de Project On The Engraved Sources of Spanish Colonial Art (Pessca), Crapula et Lascivia es una pintura al óleo sobre lienzo datada de territorio boliviano entre los siglos XXVII y XVIII; es decir, correspondiente a la época de oro de la pintura virreinal. Formaba parte de la colección de la iglesia de San Miguel de Carma, del municipio de Porco.