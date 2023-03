Hace cinco años, el BancoSol inauguró el Espacio Cultural MIC BancoSol. En sus salones se han expuesto, hasta ahora, las obras de 140 artistas en solitario o de emprendimientos de creadores, trabajo que continúa con la inauguración en esta semana de la primera temporada 2023.

“El objetivo es ayudar a miles de bolivianas y bolivianos a tener un mejor futuro. Por ello, el Espacio Cultural tiene un papel fundamental, porque no sólo es un espacio de exposición y promoción de las creaciones, sean de arte plástico, literatura y otras disciplinas de microempresarios, artistas paceños independientes. También es un espacio para la difusión de la cultura boliviana”, destacó la gerente general adjunta de la empresa, Verónica Gavilanes.

El espacio comenzó sus actividades este año con la exposición de las obras de Marianela Poma Canaza, diseñadora y productora del arte textil tridimensional. Sus principales obras son las figuras denominadas “amigurumis”. Fueron creadas íntegramente en lana.

La producción textil de su microempresa “Mary Art Creaciones” ha sido expuesta en muestras de arte colectivo y busca reproducir las culturas, la vida silvestre, la mitología y personajes populares del país.

También se exhiben las creaciones en cerámica esmaltada de la artista plástica Mirtha Isela Bustillos Cárdenas. Con más de 19 años de experiencia, Bustillos se especializó en escultura y pintura. Entre sus creaciones destacan obras como Pepino, Rinoceronte, Despida y Toro, entre otras.

Las obras literarias no quedan ausentes en esta muestra. Se exponen los textos de Geraldine Csapek Careaga. La artista paceña, ilustradora y autora de libros, publicó títulos como La niña de los cabellos muy muy largos y Buenas noches André. También trabajó con diferentes autores realizando la ilustración de libros como Manual de buenos modales y etiqueta infantil, Sanaré su tierra, Wild things in the classroom, entre otros.

Finalmente están los óleos, acuarelas y otros cuadros de Jorge Rolando Marín Morales. Hombre Aymara, El Yatiri y Melodía de los Andes son algunas obras.

El espacio (calle Nicolás Acosta) está abierto a todos los artistas. Los interesados deben postularse en la página www.bancosol.com.bo/mic-bancosol/, donde están los requisitos.