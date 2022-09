Políticos y artistas se despiden de Amaru Villanueva: “Fuiste un regalo en mi vida por más de 30 años”

El país llora la muerte de Amaru Villanueva, quien falleció este domingo en Londres, Inglaterra. Tras conocerse la noticia a primera hora de la mañana, las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al reconocido sociólogo y politólogo, por parte de diversas personalidades del ámbito público.

“Vuela alto, Amaru..... muy alto”, escribió el director Paolo Agazzi, mientras que la gestora cultural Susana Bejarano publicó: “Te quedas en mi corazón siempre, querido amigo. Qué linda fue la vida compartida contigo. Hoy te lloro y te sonrío”.

En un tono aún más personal se expresaron Leonel Fransezze y Vero Perez, quienes recordaron momentos que compartieron con el politólogo.

“En mi cuarto de la niñez había dos camas a pesar de ser hijo único. Una era para vos, Amaru”, inicia el mensaje de Fransezze. “Fuiste un regalo en mi vida por más de 30 años. Presumí tu amistad y hasta en más de una ocasión me disputé tu favoritismo con Verónica que sé que te llora en este momento como yo te lloro. No puedo enterrarte como no pude casi hablarte estos últimos meses del dolor que me generaba el imaginarme tan solo después de tu partida. Siempre vas a ser mi alma gemela, y me seguiré preguntando ya sin saliva por qué”.