¿Por qué no llega Daddy Yankee a La Paz? Falta de espacios y burocracia complotan

“Cuándo programarán para La Paz, aquí también hay fans”, se lee en un comentario en Facebook. “Parece como si no importáramos”, replica otro de los internautas. “En La Paz casi no llega nadie”, lamentan varios.

No es el único. Sólo este año se programaron recitales de famosos de la talla de El Buki, Nana Gabriel y Plácido Domingo, por citar algunos, sólo para la capital cruceña. Algunos también alistaron fechas para Cochabamba, pero no para La Paz.

No cabe ninguna duda: el concierto de Daddy Yankee será uno de los más grandes del año. Las entradas están volando y en las redes sus fans evalúan estrategias para conseguir un boleto... pero los paceños además tienen que buscar pasaje, ya que la estrella del reguetón no visitará la sede de Gobierno en su gira despedida.

Según informaron desde las oficinas de prensa de la organización del espectáculo, la razón por la que se decidió realizar el recital sólo en Santa Cruz es que es en esa ciudad donde más se detectó interés. Antes de determinar fechas y destinos los responsables organizaron un estudio mediante redes sociales.

Se vio que la mayoría de hashtags y tendencias relacionadas con el cantante boricua se originaron en la capital oriental. Ya sea buscando su música en plataformas como YouTube y Spotify, siguiendo cadenas de comentarios en Facebook o visualizando videos en Tik Tok, los cruceños demostraron el mayor interés en el artista.

Esto se relaciona mucho con una característica del mercado musical nacional. Empresarios como Gabriel Feldman, Daniel Ruiz y Gustavo Tobar indicaron en más de una ocasión que la preferencia del público boliviano está bien diferenciada entre las distintas regiones.

Bandas de cumbia argentina, cantantes de música mexicana, tanto ranchera como romántica, y el reguetón están entre los géneros que tienen buena acogida en esa parte del país.

“El occidente es más rockero que el oriente”, dijo Tobar. O al menos es en La Paz, Potosí y Sucre -a veces incluso Cochabamba- donde las presentaciones de este tipo suelen tener más afluencia a los escenarios. Eso no quiere decir que Santa Cruz no quiera ser rockera. Lo hace y recibe bien a los invitados, pero la respuesta no es tan grande como en las otras ciudades.

De igual forma La Paz también tiene gusto por la música urbana, como lo demostró el concierto de Wisin & Yandel que ocurrió en junio.