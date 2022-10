Preparación y oportunidad, claves de Freddy Barragán para ganar el Alborta

Cuando estalló el conflicto cocalero del año pasado, Freddy Barragán paró las orejas. Se empapó del tema y fue al lugar de los hechos varias veces. Y un día, estando solo, pudo capturar la imagen de Tomasa Medina enfrentando a los policías.

De esta forma nació Coraje y poder, serie de instantáneas con las que el fotoperiodista paceño triunfó en la categoría de Fotoperiodismo del XIII Concurso Municipal de Fotografía Freddy Alborta. Es la segunda vez que gana, siendo la primera en 2018, cuando registró el conflicto de, nuevamente, uniformados, esa vez con estudiantes de la Universidad Pública de El Alto.

La clave, en su criterio, es “preparación y oportunidad”. “Uno debe estar empapado en el tema que va a tratar. Debe conocer a los protagonistas, la situación y el trasfondo del acontecimiento. Sin eso, solo puedes contar con la suerte y es un riesgo grande”, contó.

Y más que la fortuna, lo que importa es tener el tino de encontrar con el lente la escena clave. “No puedes distraerte. Cualquier rato pasa algo importante, que necesitas para comunicar la historia, lo que pasa, y si no reaccionas rápido, pierdes”.

Nacido en La Paz en 1983, Freddy Barragán siempre se sintió atraído por lo audiovisual. Videos, fotografía y otros soportes despertaron su interés y lo llevaron a estudiar en la carrera de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés.

Una vez concluidos sus estudios, trabajó en varias instituciones produciendo videos, realizando producciones fotográficas y otras. No pensaba entrar en el área de fotoperiodismo en particular, pero ya tenía la costumbre de uno: recorría las calles registrando con su cámara lo que le llamara la atención.

Fue así que hace más de 12 años comenzó su camino en las noticias. En una de sus caminatas se encontró con una protesta de la Central Obrera Boliviana (COB). Fue una oportunidad que no pudo dejar pasar.

“En ese entonces no estaba en ningún medio. Producía para distintas instituciones, pero tenía interés en retratar lo cotidiano y lo no tan cotidiano que pasaba en la ciudad. Fue así que pude cubrir lo que ocurrió en esa manifestación. Fue una casualidad que me llevó a definir mi camino”, recordó.

Así inició una carrera que ya lleva 12 años. Trabajó en Página Siete y cubrió algunos de los principales eventos y conflictos que sucedieron en el país.

Durante ese tiempo también desarrolló sus preferencias por temas. “Principalmente me interesa mostrar situaciones que afectan a las personas comunes, graficar los problemas sociales, como el conflicto cocalero y explorar el medio ambiente, tanto desde el dañó que se hace como las bellezas naturales”.

En su trabajo utiliza tanto la cámara analógica, es decir a rollos, como aquella con la que registró esta manifestación de la COB, como la digital.

“Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Pero en el trabajo cotidiano debo reconocer que es más útil la digital. Esto se debe a la posibilidad de disparar las instantáneas sin tener que recargar. Eso nos permite estar siempre al tanto de la imagen noticiosa, que con una cámara analógica se puede perder mientras corres para reemplazar el rollo, si es que tienes”.

Utiliza indistintamente la fotografía a color como la de blanco y negro. “Ambas tienen sus usos. Dependiendo de la situación y de la temática, una es más efectiva que la otra”.

Aunque ahora busca temas que le permitan conocer más en profundidad a los sujetos de sus imágenes. “Me gusta establecer relaciones con las personas, aprender sus gustos, vidas y problemas. Eso me permite considerar mejores formas de tomar la foto, como sacar el máximo potencial de la imagen y como hacer que ésta narre mejor lo que quiero contar al receptor y que, de paso, ayude a los protagonistas de las historias”.

Su obra se puede encontrar en sus cuentas de redes sociales. Asimismo, participó en exposiciones con colegas suyos.

Actualmente no trabaja en medios. Hace consultoría para diversas instituciones. Pero no pierde la costumbre de estar, como se dice, “ojo al charque”.