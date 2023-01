Prepárate para los Oscar y revisa dónde se puede ver en Bolivia las cintas nominadas

- “All quiet on the western front” : esta cinta alemana recibió ayer hasta nueve nominaciones entre las que se incluye la de Mejor Película. La misma, presente en la plataforma de Netflix, cuenta la historia de un joven soldado durante la Primera Guerra Mundial y está basada en el libro del mismo nombre, escrito por el alemán Erich Maria Remarque.

- ” Bardo, False Chronicle Of A Handful Of Truths ”: Alejandro Iñárritu relata en esta película el viaje íntimo de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, tras ser homenajeado con un prestigioso premio, debe regresar a su país, sin saber que ese viaje lo llevará a un límite existencial.

Amazon Prime

- ” Argentina, 1985 ”: esta película argentina, protagonizada por Ricardo Darín, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que se atrevieron a investigar y llevar a la junta militar de la dictadura ante la justicia.

- “ Top Gun: Maverick ”: después de treinta años, Maverick vuelve para liderar a los graduados de élite de Top Gun en una nueva misión. Esta película puede verse en Paramount Plus o en alquiler o compra a través de Amazon Prime.

Google Play