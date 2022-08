$!Presentan Desalmados y revelan el proceso doloroso de su escritura

Liliana Carrillo, la editora del libro y jefa de productos especiales de Página Siete, recordó algunas de las comunicaciones que tuvo con los autores mientras se producía el libro y que se pueden resumir en las siguientes frases:

“Hola Lili, he ido a la casa donde la encontraron, poca gente, puertas cerradas, nadie habla...”, “estamos yendo a Chonchocoro, hablaremos con él, dice que está aislado. Sí... da miedo”, “a estas alturas sólo quiero hacerle una pregunta, ¿si la amabas por qué la mataste?”, “he vuelto a hablar con el papá. Ha llorado mientras me contaba, yo también he llorado. Si lo que ha pasado me duele a mí, ¿cómo será su dolor?”, “hola Lili, he tenido pesadillas...”.

Los periodistas hicieron un exhaustivo trabajo de reportería que consistió en escarbar en expedientes judiciales, entrevistar a familiares y amigos de las víctimas y de los verdugos, buscar a abogados, peritos e, incluso, visitar la escena de los crímenes en La Paz y en el interior del país. Por tanto, este libro es un trabajo basado en la realidad.