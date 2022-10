La escritora y periodista ganó el Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo la misma semana que el Ministerio de Culturas confirmó que en la presente gestión no convocaría a sus principales premios nacionales.

“Es una puñalada en la espalda. No hay otra forma de definirlo. Es decir, hemos pasado dos años recibiendo propaganda respecto a la importancia de la cultura para el país, pero no hay medidas adecuadas y los pocos beneficios son limitados”, declaró Mejía.

Esa es una ventaja que los premios culturales otorgan, pero que en la actualidad está en escasez, ya que este año algunos concursos no fueron convocados, otros redujeron el monto o la cantidad de convocatorias y otros aún no pagaron las anteriores versiones.

El hecho de ganar el premio Franz Tamayo en la categoría de cuento supuso el espaldarazo final que Paola Mejía necesitaba para animarse a publicar sus trabajos. No sólo por el reconocimiento a la calidad de su escritura, sino que con el galardón su nombre resuena y se facilita la llegada a la imprenta.

Ya son tres años consecutivos en los que, por una razón u otra, no se entregaron los galardones; una falencia de dos gobiernos.

En 2020 el gobierno de transición de Jeanine Áñez cerró el Ministerio de Cultura y Turismo, por la crisis causada por la pandemia de la Covid-19. Ese mismo año, en noviembre, el presidente Luis Arce creó el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Tampoco se llamó a las competencias.

Pero en 2021, pese a charlas con diferentes sectores, tampoco se convocó a ninguno de los premios que debe organizar: los nacionales de Novela, Novela Infantil, Juvenil, Guamán Poma de Ayala de Idioma Originario y de Poesía Yolanda Bedregal.

Pero aún, tampoco se convocaron al Premio Nacional de culturas y de Gestión Cultural Gunnar Mendoza.

Estos son los reconocimientos culturales más importantes que otorga el Estado y que reconoce la carrera y el aporte de las personalidades del sector en el país.

Paralelamente, el gobierno no retomó el Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), iniciativa que, entre otros beneficios, permitió que este año se tuviera un gran número d estrenos cinematográficos. Tampoco se confirmó la continuación del país en las iniciativas de coproducción Ibermendia e Iberescena.

No se limita al Ejecutivo. Si bien la Alcaldía de La Paz llamó a los 22 concursos que organiza, el monto de los mismos se redujo y en el caso del Salón de Artes Plásticas Pedro Domingo Murillo se eliminó el Premio de Vida.

“Que ya no se convoquen los premios nacionales es una pérdida para todos, para los artistas que trabajan en pos de una recompensa que, tristemente, no es habitual. También lo es para los lectores que, año tras año, solían buscar el libro ganador para leerlo y comentarlo. La reducción en los montos económicos de los concursos municipales parece dar el mensaje de que la producción cultural, en realidad, no es tan importante para esta gestión. Y eso es triste”, consideró el escritor paceño Rodrigo Urquiola.