A los 50 minutos aproximadamente de haber iniciado su show, la intérprete de “Gatúbela” contó al público que tenía una invitada especial, quien fue fuente de inspiración para su carrera musical, y a quien ya no quería hacer esperar más: Miriam Hernández, con quien cantó “El hombre que yo amo”.

“Algo que está entre las piernas”, respondió Fernández a tiempo de agregar: “(Se siente bien) está fluyendo mucho, más con estas gaviototas que me dan”.

Pero eso no fue todo. Después de que el cantante levantara la estatuilla y la mujer se retirara del escenario, el conductor le recordó que la primera vez que estuvo en Viña le “temblaban las piernas” y le preguntó: “¿Hoy día qué te está temblando?”

Pero la guitarra no es el único instrumento que toca, también demostró su habilidad en el piano, con el cual interpretó la balada “Un vestido y un amor”, que inspiró un coro masivo del “mounstro de Viña”.

Cristina Aguilera

“Hoy llega la realeza del pop mundial” expresaron los dos presentadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar este jueves minutos antes de que Christina Aguilera saliera al anfiteatro de la Quinta Vergara.

La artista escogió un traje negro con escote en el pecho, un peinado alto y unas gafas blancas para su presentación que incluyó un amplio repertorio de sus canciones más sonadas de la década del 2000. El público estuvo muy animado y alzó varas de luces LED para iluminar el lugar.

Entre los éxitos varios que cantó sobre el escenario los primeros minutos, se destacan: Genie in a Bottle, What a Girl Wants, Bionic, Santo y Falsas Esperanzas.

“Oh por Dios, lo hicimos. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con todos estos hermosos rostros. Desde el segundo que pisé el hotel sentí el amor de todos ustedes ¡los veo!” dijo la compositora en inglés al público chileno, el cual la ovacionó. La artista se llevó la Gaviota de Plata y la de Oro.