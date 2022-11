¿Quién es Vladimir Suárez, el boliviano que se coronó anoche en los Latin Grammy?

Fueron necesarios tres intentos, pero Vladimir Suárez finalmente alzó ayer el premio Grammy Latino que tanto estaba esperando. La emoción lo llevó a las lágrimas y aun así aprovechó su momento en el escenario para dar un guiño a la tierra que lo vio nacer: “¡Viva Bolivia! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la música!”, dijo a todo pulmón

Ese es Vladimir Suárez, un productor musical e ingeniero de sonido nacido en Santa Cruz, que lleva más de dos décadas viviendo fuera, pero que no olvida su país natal. Un visionario criado entre artistas que siempre supo que su futuro estaba en la música.

“Yo tuve la suerte de estudiar música desde niño, pero conozco muchos amigos que me dicen ‘yo hubiera querido ser músico, pero mi papá siempre me decía que primero tenía que estudiar una carrera de verdad’. Yo me di cuenta que vengo haciendo lo que quiero desde niño y es una maravilla”, explicó el productor, en una pasada entrevista con Página Siete.

Sería finalmente un proyecto familiar junto a su esposa, Sophia León, y su hijo de ocho años, Jaden Suárez, que le valdría tres nominaciones a los premios Latin Grammy y su primer gramófono, en la categoría de Mejor Álbum Infantil Latino.

La pareja de artistas se conoció años atrás cuando eran colegas en una universidad en México. En 2001 arrancaron con el sello discográfico independiente NB-music y colaboraron profesionalmente durante años.

Sería finalmente en 2017, cuando Jaden, el hijo que tienen en común, empezó a dar sus primeras palabras, que se volcaron por completo en la música infantil.