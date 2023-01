Reynaldo González investiga desde hace unos cinco años el comercio de arte virreinal en Estados Unidos. Descubrió el aprecio que ese tiene... al punto que se comercian piezas en el mercado ilegal. Es el caso de Crapula et Lascivia, que desapareció con otras de la Iglesia de san Miguel de Carma, en Porco, Potosí.

¿Cómo comenzó?

En 2018 realicé una investigación sobre la obra de Teresa Gisbert y José de Mesa. Gané un concurso de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que me permitió adentrarme en el estudio del arte virreinal. En 2019 un trabajo sobre la venta de La Piedad de Melchor Pérez Holguín a un museo de EEUU me mostró la importancia que estas obras tienen en el mundo.

Así, hace un tiempo que investigo la presencia de esas piezas en colecciones del extranjero, como la de Roberta y Richard Huber, una de las más importante de EEUU y, sin embargo, poco conocida en nuestro país.

¿Cuáles fueron las señales que lo alertaron?

Los Huber tienen, al menos, un antecedente de compra en el mercado ilegal. En 2004 adquirieron de una galería brasileña dos lienzos robados en 2002 del templo San Martín de Potosí. Los tuvieron nueve años antes que el Philadelphia Museum of Art les informara que figuraban en las listas de bienes robados.

Cuando los devolvieron en 2015, el presidente Evo Morales los condecoró. Pero el Estado no realizó más investigaciones.

Es importante aclarar que no se acusa de robo, sino que se pide una investigación oficial. Es posible que los Huber adquirieran legalmente Crapula et Lascivia, pero tiene que demostrarse. Además, el Estado debe establecer a quien pertenecían legalmente las obras del templo cuando fueron extraídas del país.

¿Cuánto tiempo le tomó obtener los datos?

Las investigaciones recién comienzan. Crapula et lascivia es tan solo uno de 10 cuadros perdidos del templo de Porco.

Es una tarea que toma mucho tiempo: hay que buscar información e imágenes, cruzando datos bibliográficos con datos actualizados de Internet, ya que las piezas suelen ser consignadas con diferentes títulos y, a veces, con datos erróneos o falsos, o han sido modificadas.

¿Contó con ayuda?

Para la parte artística fue fundamental la colaboración de Carla Guillermina García, una renombrada historiadora argentina, quien me facilitó fotografías del libro de Martín Noel referentes al templo de Carma.

También contacté con la historiadora potosina Shirley Cruz quien publicó el año pasado un libro sobre la historia del San Miguel de Carma.

¿Qué datos obtuvo?

El principal es que Crapula et lascivia pertenecía hasta 2019 a la colección Huber y que actualmente está en el Blanton Museum of Art de la Universidad de Texas. Sabemos que es el mismo cuadro que, por lo menos hasta 1949, estaba en el templo de San Miguel de Carma. Este hecho es corroborado no solo por el registro del libro de Martín Noel Rutas Históricas de la Arquitectura Virreinal Altoperuana, sino también por un análisis propio de identificación iconográfica de al menos otras tres obras.

También se determinó que San Miguel de Carma conservó hasta mediados del siglo XX una importante colección de al menos 12 pinturas de época virreinal, de las cuales solo quedan tres.

¿Cual es el valor del cuadro?

El Blanton Museum of Art, que lo compró de los Huber en 2019 con otras 118 obras, pagó 2.5 millones de dólares. Podemos estimar que el cuadro tenga un valor entre 50 y los 100 mil dólares o más.

No es la primera vez que hay pérdidas en iglesias ¿descubrió por qué son vulnerables?

Son varios factores: falta de registros; falta de conciencia sobre el valor del arte virreinal por parte de población y autoridades; poca atención del Estado.

¿Tuvo alguna respuesta de las autoridades?

Estuve en contacto con el alcalde de Porco, René Huanaco, quien me proporcionó información sobre el templo. Él está haciendo indagaciones con los comunarios. Las autoridades nacionales ya están informadas sobre este caso. Presenté un requerimiento para la realización de una investigación oficial a instancias de Gobierno.

¿Publicó sus resultados?

Los resultados de la investigación están siendo publicados paulatinamente. Estoy realizando un estudio sobre el programa pictórico de la iglesia de San Miguel de Carma.

Identifiqué cuatro obras de la serie de Crapula et Lascivia y dos pertenecientes a una serie relacionada con el Éxodo. El templo tuvo, además, imágenes de María Magdalena Penitente, Santa Rosa de Lima, la Virgen María y, probablemente, otros tres cuadros más. Del total de las obras solo tres son resguardadas por los comunarios.

¿Qué viene ahora?

Lo que sigue es que las autoridades inicien una investigación del patrimonio del templo. Es muy probable que por la importancia que tuvo el Condado de San Miguel de Carma en el siglo XVII se conserven registros de sus bienes y heredades en la Casa Nacional de Moneda o en el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia.

Solo encontrando documentación oficial que determine a quien pertenecen legalmente las obras del templo y posibles denuncias policiales de los robos sufridos por el mismo durante la segunda mitad del siglo XX. El Estado podría hacer un reclamo al que derive en la repatriación de la obra.