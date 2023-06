“Estábamos saliendo, pero apenas cruzando la puerta de salida me pegó un tremendo empujón por la espalda que me lanzó de cara contra la columna de ladrillos, ya en el suelo, me pegó una patada y estaba dispuesto a masacrarme, y lo hubiera hecho, sino hubiera intervenido mi amigo Hernán Cabrera junto a Ramiro Jordán, ambos escritores cruceños”, señaló Párraga.

“Don José Párraga, alías el escribidor, se acercó mientras yo estaba paseando a donde estaba Jorge Catacora y yo. Ese tipo aficionado a atacar personas con la palabra nomás, porque físicamente no da la talla, ya lo ha demostrado hoy día. Pasa pues que este tipejo viene a amenazarme y me dice que esa tu cara fea te la voy a arreglar a puñetazos. Yo le digo, que no hay problema y le digo que por qué no vamos ahorita”, agregó el escritor alteño según un reporte de radio Actualidad.

Luego del incidente, la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz de la Sierra emitió un comunicado que señala lo siguiente: