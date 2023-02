Miranda se sumó a las declaraciones de los organizadores del Carnaval de Oruro e indicó que no se puede tergiversar el patrimonio, folklore y tradición del país, y mucho menos deben hacerlo los mismos bolivianos.

Fue enfático al señalar que no está mal que los dos jóvenes participen, pero sí está mal la forma en la que quieren hacerlo, pues si ahora “se tergiversa” la cultura, vestimenta y tradición, después no se podrá reclamar. “Entonces tienen todo el derecho de bailar, pero enmarcándose en la tradición de la danza y no haciendo un espectáculo de esto, porque eso es lo que ha pasado en el Gran Poder, han tergiversado totalmente el vestuario de lo que es la danza, han generado un espectáculo ganando cámaras”, indicó el funcionario.