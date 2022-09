Rodríguez: “Es una señal que en otro país lean poesía boliviana”

La poeta nacional Paura Rodríguez recibió la medalla Fray Bartolomé de las Casas al Mérito Literario, en el marco del Festival Mundial de Poesía Contemporánea de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, México, que se realizó a principios de mes.

La escritora, que ya regresó al país, conversó con Página Siete sobre el significado de la presea y sobre su trabajo.

¿Qué significa ganar esta medalla en un evento internacional de esta categoría?

Yo creo que es importante, porque es una señal que en otro país lean la poesía boliviana. Me emociona mucho porque, además, es un premio a mi trayectoria, a todos los libros que he hecho hasta ahora.

También me muestra que lo que he trabajado todos estos años ha valido la pena. Si hay lectores externos a nosotros a los que les parezcan algo de calidad, es un muy buen aliento. Me da ánimo de seguir escribiendo, aunque nunca pensé en dejarlo.

No deja de escribir; sin embargo, publica libros con una gran distancia entre ellos.

No hay ninguna regla que diga que se deba publicar cada año. Un poeta puede que publique un solo libro en toda su vida.

La poesía tiene su ritmo. Normalmente, un tomo puedo trabajarlo durante unos cinco años. Hay que trabajarlo, revisarlo, pensarlo... El objetivo final de la poesía no es la publicación, es el proceso de la escritura.

¿Se considera perfeccionista con sus obras? ¿Es de esas escritoras que nunca están contentas con sus resultados?

Una vez que el libro está terminado ya no lo vuelvo a tocar. Pasa que no soy de las personas que se sientan a escribir inmediatamente, como tarea. Necesito un tiempo y momento especial, que puede que no lo tenga este año.

Pero cuando lo hago sí lo reviso más de una vez. Ordeno los poemas, los analizo, los vuelvo a ordenar. Eso hago hasta que algo me dice que ya está terminado.

¿Por qué escribir y dedicarse a la poesía?

Escribo desde que tengo 15 años. Mi papá era también poeta, Juan Rodríguez Meras, y trabajaba en mi casa, donde siempre había libros de versos. Los leíamos en familia.

Y cuando llegué a la adolescencia sentí la necesidad de escribir. Creo que fue la manera que se me dio para poder expresar lo que sentía y pensaba. Así como otras acuden a la música, yo lo hice con el papel y los versos. Fue algo natural.

¿Si la publicación no es el propósito de la poesía, que le lleva a hacerlo?

La primera vez que publiqué fue por el impulso de mi papá y Julio de la Vega. Pero yo no fui consciente de ello.

En los 2000, fue cuando me decidí por mi cuenta. Así comenzaron a seguir los libros. Pero cuando comienzo un libro no lo hago con el fin de la edición, aunque sí hay que hacerlo, ya que al final de cuentas tiene que llegar a otra gente, pero me interesa más el proceso.

¿Intentó incursionar en ensayo, cuentos, novela?

Hice periodismo desde hace muchos años. Me gusta hacer mucho crónicas. Ahora tengo mi columna en la que intento hacer pequeños ensayos. Tengo borradores de narraciones, pero no intenté un proyecto grande aún.

La poesía es, actualmente, sobreestimada -que sólo es para intelectuales- y subestimada -sólo para enamorados-, ¿cómo cree que se puede romper con eso?

Es importante educar al público, a los niños para que puedan discernir la buena poesía. Es la forma del lenguaje que nos da mayores posibilidades de sensaciones, de imágenes, de juegos. Y al enseñar a un niño uno le abre la mente.