Tras unos minutos sobre el agua, al otro lado del estrecho, está San Pedro de Tiquina. Lo primero que se observa es un monumento a Manco Kapac y de fondo un mercadito de paredes blancas y grandes ventanas de vidrio. Los pasajeros vuelven a su bus y se pasan de largo rumbo a Copacabana sin mirar las maravillas de los pueblos de esta región, ya que no existe un centro turístico que dé a conocer que existen.

Al llegar a San Pablo Tiquina, por obligación los pasajeros deben bajar del bus, pues éste debe pasar vacío al otro lado del lago Titicaca en una plataforma gigante. Los visitantes también deben hacerlo, pero en una lancha, de otra manera los balseros no podrían conseguir su sustento de vida.

En los 30 minutos desde Tiquina hasta Santiago de Ojje se observan los sembradíos de papa, haba, oca, choclo y otros, pero las plantas están pequeñas y maltratadas por las heladas y la escasez de lluvias. Los productores de esta zona no pueden sacar agua del lago Titicaca porque no cuentan con bombas, así que deben esperar las precipitaciones. Es un drama y a eso se cuma que tienen al lado las ruinas de Ch’uku Perka, un “diamante en bruto” del que no pueden sacar provecho, aunque lo intentaron en 2016 y 2020.

Al lado izquierdo del camino, un hombre de polera café, sombrero, jean y guantes trabaja en la tierra, es don Mamerto Cordero, quien vive allí desde que nació, y que se ofrece para ser anfitrión y mostrar el “tesoro escondido”.