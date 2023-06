“He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión”, reflexiona Shakira en una reciente entrevista con la revista People en Español. En esa conversación, la cantante habla sobre su renacimiento, su divorcio y la relación con sus padres y sus hijos. “La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, admite. “Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo”, dice la cantante. Shakira relata en la entrevista el difícil momento que pasó en la anterior gestión, cuando, además, de su separación de Gerard Piqué, su padre tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. “(Mi papá) fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente”.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, recuerda. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. (El) hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”. Afortunadamente, esos días grises están en el pasado y pudo celebrarle a su papá sus 91 años, en septiembre del 2022. “Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”, añade Shakira. “Ha superado un covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías -todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”. En 2023, sus ganas de volver a sonreír y salir adelante salieron de sus entrañas, así como el amor por sus hijos. Con su canción “Acróstico”, dedicada a Milan y Sasha, la cantante conmovió a muchos. “Lo único que quiero es tu felicidad”, reza uno de sus versos y en la actualidad, en su nueva etapa de vida junto a ellos en Miami, Shakira lucha por lograrlo.

También puede leer: Shakira estuvo con Lewis Hamilton en Barcelona y se reavivan rumores de romance