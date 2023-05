Durante su discurso, Shakira agradeció el reconocimiento e hizo gala de su afán de empoderamiento femenino al dedicarle el premio a su madre, así como a todas las madres solteras: “El premio se lo dedico a mi madre, a las madres solteras y más que celebrar a la mujer del año, celebremos el Año de la Mujer”.

Durante su alocución, la barranquillera también hizo alusiones a lo que ha pasado con su vida durante el último año por su ruptura con Piqué, sus dudas y las lecciones que le ha dejado este proceso: “Llega un momento de la vida en el que cambiamos la búsqueda del otro, por la búsqueda de uno mismo (...) Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma. Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

Aunque la ceremonia no se transmitirá por televisión sino hasta el domingo 7 de mayo a través de Telemundo, en las redes sociales ya se han publicado fragmentos del discurso de la cantante, recibiendo elogios por la manera en que ha lidiado ante la presión mediática por la ruptura con el exfutbolista.

Durante la ceremonia, Shakira fue igualmente destacada por otras artistas más jóvenes como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela, quienes la mencionaron como su “ejemplo a seguir en la música”.