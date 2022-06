Sí “Jefazo” y nada de Mesa: ¿qué libros recomienda la Ministra de Culturas?

En la presentación de la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, recomendó a la población los libros “revolucionarios” que hablan de los pueblos. Sugirió leer “Jefazo” (Martín Sivak, 2008), un “retrato íntimo de Evo Morales”, y desaconsejó los libros de Carlos Mesa, porque no motivan a la lectura y cuentan la historia de Bolivia “desde una visión europea”.

“Yo leo esos libros porque son más revolucionarios, hablan de los pueblos, qué ha pasado antiguamente. También hay varios libros de Evo Morales, ‘Jefazo’, por ejemplo”, sostuvo la Ministra, después de dudar sobre sus recomendaciones y no recordar con exactitud los títulos y autores que sugiere.

“Los libros de Mesa no me motivan”

Luego de comentar algunos títulos que son de su preferencia, la Ministra también se tomó unos instantes para desaconsejar las obras del expresidente Mesa.

“Hay algunos libros que no te motivan a leer (...). Por ejemplo la ‘Historia de Bolivia’, del señor Carlos Mesa, a mí no me motiva porque es una historia contada desde una visión europea, desde una visión citadina, poco o nada habla de los pueblos indígenas de Bolivia. Ocultan la verdad”, manifestó.

También sostuvo que no existen libros que cuenten la “verdadera historia de Bolivia”, que narren el antes y durante la Colonia, la vida republicana y facetas que, en su criterio, nadie escribió.