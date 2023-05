El retraso en el pago de las cuotas para el programa Ibermedia se resolvió hace un par de semanas. Pero ahora hay otra deuda que afecta a los artistas nacionales: Iberescena. Dramaturgos y actores ganadores del apoyo internacional denunciaron que la mora del país provocó que algunos proyectos se paralizaran.

En respuesta, la Cancillería informó que ya se está realizando el trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque declinaron revelar a cuánto asciende el monto. Tampoco especificaron cuándo se realizará el desembolso.

Los reclamos de los artistas escénicos se dieron casi simultáneamente al de los cineastas, en noviembre del año pasado. Primero aparecieron en las redes sociales, principalmente en Facebook, en la que comentaban que “tampoco se pagó a Iberescena, a este Gobierno no le interesa la cultura”.

Mientras que el reclamo del sector cinematográfico resalta cada vez más, el de las compañías de teatro continuaba, pero con un perfil más bajo. “Como siempre el teatro es ignorado por los que dicen apoyar la cultura”, se leyó más de una vez.

Al igual que Ibermedia, el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, también llamado Programa Iberescena, o simplemente Iberescena, es un programa de apoyo que otorga financiamientos para el fomento, intercambio e integración de las artes escénicas de danza, circo y teatro en 17 países de Iberoamérica, que incluye a Bolivia. Fue creado en noviembre de 2006, tras la XVI Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

Ambas iniciativas operan de forma similar: los artistas de los países involucrados postulan sus proyectos, que van desde obras hasta plataformas de formación de intercambios culturales. Posteriormente, un plantel evalúa las candidaturas y determina un número de elegidos.

Pero si el país en cuestión no está al día en sus pagos, la lista no se publica en las páginas oficiales del programa y los beneficiados no reciben el monto que obtuvieron y que, en la mayoría de los casos, es vital.

“Tenemos otras fuentes de financiación que nos permiten continuar el trabajo. Pero va a ser mucho más difícil y, debido a que contábamos con ese dinero, muchas partes pueden ser postergadas o, incluso, paralizadas”, indicó Diego Alamar, director de una coproducción boliviano-española, una de las ganadoras del país.

La iniciativa, en la cual participa también la dramaturga Claudia Eid, consiste en una residencia en San Ignacio de Moxos. Sin embargo, el programa fue paralizado por la falta de apoyo.

Los responsables se comunicaron con el Ministerio de Culturas. Sin embargo, al igual que lo que pasó con Ibermedia, no hubo respuesta alguna de las autoridades.

Y mientras que los cineastas cuentan con la Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisual Bolivianos (Adecine) para que informe a Cancillería -entidad que gestiona los pagos de los compromisos internacionales del país- de la necesidad, los teatristas solo cuentan con la cartera del sector.

Además, Alamar indicó que es esa oficina la que se encarga de elegir a los candidatos al programa de cooperación. Este medio intentó comunicarse con la ministra Sabina Orellana y sus asesores, pero todas las llamadas fueron rechazadas.

Sin embargo, desde Cancillería garantizaron que el trámite está en marcha. En una consulta anterior se especificó que se está trabajando para evitar que la mora en estos compromisos estatales continúe. Aunque no se habló de una estrategia específica para ello.

Una de las razones que se dio para la falta del pago a estos programas es la necesidad del Estado boliviano en priorizar los gastos, enfocando mayores recursos al sector de salud debido a la crisis generada por la pandemia.