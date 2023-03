La canción del pirata, Mi nombre será leyenda y Mejor morir de pie son algunos de los temas que se escucharán el viernes en el Teatro 16 de Julio cuando la legendaria banda Tierra Santa se suba al escenario. El grupo de metal español se presentará como parte de la gira Destino.

“Tierra Santa regresa al país después de una pausa de tres años. Y lo está haciendo a lo grande, con sus nuevas composiciones del disco Destino, lanzado el año pasado. Además, se tendrán sus himnos, como Canción del pirata”, adelantó Álvaro Corrales, de la empresa La Biblia del Metal Producciones.

Tierra Santa es considerada como una de las principales agrupaciones de power metal en español, se formó en La Rioja en 1997. Su música combina elementos de la música clásica con el sonido del heavy metal tradicional. Sus letras a menudo se basan en temas históricos y mitológicos, cantando acerca de la epopeya del Mio Cid, la Guerra de Troya y las aventuras de los corsarios y cruzados. Entre sus discos más populares se encuentran Legendario (1999), Sangre de Reyes (2003) y Indomable (2017).

Pero el grupo no estará solo. Quienes abrirán el evento son los integrantes de la banda brasileña Children of the Beast, la principal agrupación tributo de Iron Maiden. Los músicos llegarán con su escenografía completa, dispuestos a ofrecer un espectáculo de primer nivel.

“Children Of The Beats fueron reconocidos por los mismos integrantes de Iron Maiden como el grupo latinoamericano que más se acerca a su obra. Ellos reproducen el sonido y la misma presencia de los músicos británicos en el escenario”, aseguró Corrales.

Children Of The Beast se formó en Brasil en 1993. Han tocado en festivales de música y conciertos en Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, entre otros países de América Latina. Su repertorio abarca los mayores éxitos de Iron Maiden. “Children Of The Beast promete hacer que el público boliviano se sienta como si estuviera viendo a la banda original en vivo”, agregó.

Además de las bandas internacionales, el festival de viernes contará con talento boliviano. Los elegidos son los músicos de Bajo Tierra, una banda boliviana de heavy metal que presentará sus más recientes temas, parte del disco Súplica por mi Alma. Bajo Tierra ha sido parte de la escena del metal en Bolivia desde hace varios años y ha tocado en numerosos conciertos y festivales.

La presentación se realizará el viernes a partir de las 18:00 en el Teatro 16 de Julio de la ciudad de La Paz. Las entradas se venden en el mismo escenario y en los locales Black Diamond (Sagárnaga #189 Edificio Michel) y Rockmanía (avenida 6 de Agosto, 2006).