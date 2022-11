Es una leyenda del rock, el metal, el jazz y el blues. Durante 50 años de carrera Tony Levin trabajó con algunos de los grandes del mundo de la música internacional.

Fue parte de la legendaria banda King Crimson, fue el bajista del disco Double Fantasy de John Lennon. Tocó con Pink Floyd, Paul Simon, Dire Straits y Carly Simon, entre otros. Conversó con Página Siete sobre su regreso a La Paz, la tercera vez que visita la ciudad, junto con sus colegas Pat Mastelotto y Markus Reuter, para tocar el 23 de noviembre en el Chuquiago Marka.

¿Qué es lo que más le gustó de Bolivia en sus anteriores visitas al país?

La gente que conocí en Bolivia es genial, muy amable y conocedora de jazz y rock progresivo. Es así que cada una de mis visitas anteriores fueron muy especiales.

Y por supuesto que está la bella naturaleza y los espectaculares paisajes. Es algo en lo que, como fotógrafo, estoy muy interesado.

¿Cuál es la oferta que traen para este concierto?

Tocaremos algunas de las composiciones “clásicas” de Stick Men. También un número sorpresa de las nuevas piezas de nuestro nuevo disco de estudio Tentacles (Tentáculos).

Y porque King Crimson ya dejó de hacer giras, pensamos que es apropiado tocar más material de Crimson de lo que normalmente programamos, dos de nosotros fuimos miembros oficiales de esa banda.

Generalmente también encontramos espacio en los conciertos para improvisar y producir nueva música.

Ustedes trabajaron con músicos de diferentes géneros. ¿Cómo influyó eso en el estilo de Sitck Men?

Considero que nosotros trabajamos dentro del género de rock progresivo. Aunque reconozco que no depende de mí definir si realmente pertenecemos o no a ese estilo.

En realidad lo que hacemos es escribir nuestra música a nuestra manera y, como tocamos instrumentos inusuales, como el Chapman Sticks —un instrumento musical eléctrico con 10 cuerdas que sirve, de una manera, como una mezcla entre el bajo y la guitarra— eso influye mucho en cómo sonamos.

Lo que es importante para mí no es el género, sino que tengamos un sonido único y que escribamos música única. Para eso es que estamos trabajando.

¿Además de Tentacles, tienen otro disco nuevo?

No. Por el momento es el único que tenemos recién editado.

¿Cómo trabaja el grupo en la actualidad, en un mundo pospandemia y con todos los cambios que el covid trajo?

Programar, organizar y realizar las giras no es nada fácil, y eso que antes tampoco era sencillo. Pero, porque amamos llevar la música a la gente encontramos que vale la pena realizar este esfuerzo, pese a los sacrificios que eso conlleva.

¿Qué le llevó a dedicar su vida profesional a la música?

Para mí no fue, realmente, una decisión. Sólo era lo que hacía. Comencé a los 10 años, tocar el bajo era lo que hacía y lo que quería hacer. No tenía un objetivo particular en mente, sólo pretendía y quería hacer buena música.

Ahora, muchos, muchos años más tarde, puedo decir que sigue siendo lo mismo: amo tocar buena música y es todo lo que quiero hacer.

¿Cómo ve el futuro del grupo?

Como muchos de mis colegas no soy muy bueno viendo hacia el futuro. Espero que continuemos sacando nuevos álbumes que sean frescos y excitantes. Y, por su puesto, vamos a tratar de seguir viajando por el mundo, porque es lo que amamos hacer.