Tras dos años, fans de Karol G esperan devolución de su dinero por el concierto fallido en Tarija

Luego de más de dos años de haberse cancelado una presentación de la artista colombiana Karol G en Tarija, los fans que resultaron afectados esperan la devolución de su dinero en un proceso administrativo que está a cargo del Viceministerio de Defensa del Consumidor.

“Se había podido llegar a una mediación directa, pero no a un acuerdo conciliatorio, por motivos de pandemia no se ha podido concretizar esto (...). Yo he sido bien claro con nuestros usuarios en el momento de indicarles y decirles ‘tienen la vía ordinaria’ e irnos por el Ministerio Público o la vía administrativa y la mayoría escogió seguir por la vía administrativa para poder recuperar su dinero”, informó el representante del Viceministerio de Defensa al Consumidor en Tarija, Fernando Huanca.