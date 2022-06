Tras lluvia de críticas el SIN retira su amenaza a Osorio

Tras una denuncia pública, un video en Tik Tok y una lluvia de críticas, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) retrocedió ayer en su intento de amedrentar al comediante Pablo Osorio.

“En vista que la nota de referencia, viene siendo descontextualizada y reafirmando que la libertad de expresión se encuentra plenamente garantizada en el país, retiro la misma”, reza el comunicado, firmado por el presidente del SIN, Mario Cazón Morales. Osorio lo recibió ayer a mediados de la tarde.

“Mire qué rápidos son. No pasaron ni ocho horas desde que me enviaron la primera carta y ya tengo una segunda”, ironizó el comediante camba-colla en una llamada con Página Siete.

En la mañana de ayer Osorio denunció en sus redes sociales que recibió una misiva en la cual Cazón pidió al tiktokero quitar un video en el que se parodió el trámite para conseguir el Número de Identificación Tributaria (NIT). Según el funcionario, la producción, que fue publicada en mayo, es “difamatoria”.

En el mismo comunicado se advertía con acciones legales si el humorista no cumplía con los requerimientos de la institución estatal.

“El día que un TikTok sacudió las hojas de un árbol viejo. Esta mañana recibí carta notariada firmada por el mismísimo Presidente Ejecutivo de Impuestos Nacionales. Aún no termino de leerla, Don Mario, pero desde ya, gracias por dedicarle tanto tiempo a la comedia boliviana”, escribió el artista en Twitter.

La nota provocó la indignación del público en general. Las redes sociales, de Facebook a Twitter, se llenaron de mensajes de apoyo a Osorio y duras críticas al ente estatal y su presidente.

“Qué vergüenza, siempre con la libertad de expresión, nunca con la censura ridícula”; “Que se preocupen por su trabajo y atención mediocres”; “En lugar de amedrentar con sus cartitas deberían dedicarse a mejorar el servicio de una vez” son algunos de los comentarios con los que los internautas respondieron a la denuncia en Twitter.

Posteriormente el comediante publicó otro video en Tik Tok en el que respondía directamente al presidente del SIN. “Lamento mucho, don Mario, no me puedo retractar de un chiste, por qué si no ¿Qué chiste?”, dijo.

Osorio también destacó que “Yo no vine a hacer la comedia de siempre, mi humor es transgresor y jode, arde y escuece en las pieles menos preparadas. Si usted quiere perseguirme, no hay nada que pueda hacer al respecto, ustedes son los dueños del poder”.

El apoyo continuó. Otros comediantes también se manifestaron en sus cuentas como Miguel Vargas, director del grupo de comedia musical Las Mentes Ociosas, quien escribió que “El humor es cosa seria, no nos vamos a dejar amedrentar”.

“La parodia siempre incomoda al poder. El comediante Pablo Osorio recibió una amenaza directa de Impuestos Nacionales por este video. Así que defendiendo su libertad de expresión repliquémoslo el doble. Si Impuestos usara el 10% de sus ganas para censurar comediantes en ayudar a los emprendedores, tal vez no sería tan objeto de burla”, fue el comentario de Javicho Soria.

El diputado José Ormachea publicó un video en Tik Tok. Cuestiona la actitud del SIN, además de ofrecer su ayuda al comediante. “Es una vergüenza (...) han caído más bajo y se han hecho detestar aún más”, dijo.

Por su parte la Defensoría del Pueblo anunció que inició una investigación formal para “garantizar el respeto a la libertad de expresión”. Según un comunicado, indicó que “considera que el pedido de la autoridad de Impuestos Internos (sic) se constituye en una forma de censura al libre pensamiento y a la libertad de expresión”.

Osorio informó que continuará buscando respaldo legal, para determinar si el impasse terminó o si debe tomar medidas. Asimismo aseguró que no perdió las ganas de hacer comedia.