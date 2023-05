“(Hoy) comencé esta excursión... rumbo al Guaybe, pero el desconocimiento de la senda me hizo titubear cuando estalló la tormenta. Decidí entonces desandar lo avanzado. Con el equipo mojadísimo, cada bota pesando una tonelada, tuve que terminar las dos leguas de esta mañana. No puedo viajar por otro lado; tuve miedo perderme o encontrarme con un jaguar cuando apenas cuento con un cuchillo de monte. Fueron cuatro horas de tensión continua. Mientras el bosque me hacía sentir infeliz y pequeño. La duda me atormentaba al no creer en la senda verdadera”.