“(Hoy) comencé esta excursión... rumbo al Guaybe, pero el desconocimiento de la senda me hizo titubear cuando estalló la tormenta. Decidí entonces desandar lo avanzado. Con el equipo mojadísimo, cada bota pesando una tonelada, tuve que terminar las dos leguas de esta mañana. No puedo viajar por otro lado; tuve miedo perderme o encontrarme con un jaguar cuando apenas cuento con un cuchillo de monte. Fueron cuatro horas de tensión continua. Mientras el bosque me hacía sentir infeliz y pequeño. La duda me atormentaba al no creer en la senda verdadera”.

El artista Fernando Montes Peñaranda tenía 26 años cuando escribió esas impresiones del último trecho de un viaje que lo llevó de la sede de gobierno a las selvas de Rurrenabaque.

Durante el trayecto, realizado primero en camión, después a pie y al final en bote, Montes terminaba sus jornadas escribiendo en un diario, ya sea bajo el techo de una choza o sobre la bamboleante cubierta de una embarcación.

“Plasmaba sus observaciones directas y fuertes de lo que vivió. A veces eran comentarios alegres, otros sombríos y siempre acompañados de bocetos”, contó su hijo, Juan Enrique Montes, quien 67 años después publicó este registro gracias a la compañía editorial Plural.

Titulado Detrás de los Andes: Diario de viaje de un artista, el libro recoge el material que Montes produjo en ese periodo, complementado con información que su familia descubrió en otros manuscritos realizado por el artista. La obra fue presentada el jueves 4 de mayo en una de las salas de la Casa Museo Fernando Montes, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (Fcbcb). Estará disponible en las librerías a partir de mañana.

La historia del diario está tan ligada a la obra del pintor como a la convivencia que tuvo con su familia. “Durante muchos años, cuando mi hermana y yo éramos niños, papá nos contaba cuentos sobre sus experiencias”, recordó Juan Enrique.

Con el tiempo el hijo descubrió que esa travesía no sólo permitió crear recuerdos entretenidos, sino que también marcaría el camino que tendría la carrera artística de Montes.

Es a partir de las imágenes que registró en las montañas y selvas que retrató la relación entre bolivianos, en especial de los miembros de los pueblos originarios y la naturaleza, que comenzarían a protagonizar su obra.

Una prueba de ello es la serie de cuadros denominada “Mosetenes”. Siete de esas imágenes fueron reproducidas en el texto, además de los bocetos que estaban en el cuaderno en el que escribió el diario.

“Para Fernando la década de 1950 fue un periodo de experimentación artística. La obra que produce a partir de los bocetos que dibuja en el viaje marcan un punto de partida importante: es la primera vez que representa a indígenas en su propio ambiente. Es así que tanto la paleta como el espíritu nos recuerdan las mujeres de Gauguin”, comentó a Página Siete su hijo.

“Pienso al caminar y divisar las montañas en el azul de Gauguin, en el mismo naranja, el mismo platanal. Sólo que, mientras él se hallaba perdido en la inmensidad del Pacífico, nosotros nos hallamos en una garra de verde que parece que se va a cerrar de un momento a otro”, escribió Montes en el diario.

De esta forma se torna recurrente la figura de la mujer y la madre con un crío en brazos. Lo que cambia es la tonalidad de su paleta, que pasa de los colores vívidos a los más ocres relacionados con el altiplano.

Durante varios años el cuaderno se encontró entrepapelado en los archivos del artista. No sería sino hasta 2020 cuando su hijo decidió recuperar el manuscrito y editarlo para su publicación.

“Fue mi proyecto para la cuarentena”, recordó. “En esas noches silenciosas de la pandemia transcribí el diario y redacté este libro, acompañando en mi imaginación a mi padre en su viaje a la Amazonía boliviana”.

En principio trabajó con la idea de presentar el libro sólo a su familia. Pero con el paso del tiempo la iniciativa creció. Así que Juan Enrique escribió un prólogo, complementó la información con otras fuentes, como una serie de escritos de la década de 1960 y lo tradujo al inglés.

El director de Plural Editores, José Antonio Quiroga, explicó que la obra, conservada desde hace más de 60 años, es un libro que muestra las características sociales de los pueblos que visitó en ese entonces y las amistades que forjó durante su viaje.

“En su obra llama la atención los primeros atisbos hacia la naturaleza, sobre todo, la presencia de pueblos indígenas casi desaparecidos”, agregó.

Por su parte la artista y curadora Cecilia Lampo describió la obra como un trabajo hecho con paciencia y dedicación.

“No sólo es un legado cultural fuerte para el país, sino una obra hecha con mucha entrega. Fernando sentía pasión por este viaje. Esa precisión, su capacidad de observación podemos verla en cada cuadros”, opinó.